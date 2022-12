Mise en œuvre du chronogramme des réformes et des élections Le Cadre et le M5-Malikura "s’inquiètent du timing des actions menées’’ - abamako.com

Alors qu'une sorte de bicéphalisme persiste au sein du M5-RFP, le Comité Stratégique, dirigé par Me Mohamed Ali Bathily (M5-Mali Kura) a eu, samedi le 24 décembre, une rencontre avec une délégation du Cadre des Partis et Regroupements politiques pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel. En plus d'exprimer leurs "soucis partagés "pour la tenue des élections dans le délai, les deux coalitions " s'inquiètent du timing des actions menées" dans l'exécution du chronogramme et du "personnel commis " pour les scrutins.







Le Cadre, composé en majorité des partis de l'exmajorité présidentielle, poursuit sa série de rencontres pour "mutualiser les énergies en vue de sauver le pays et la République ". C'est dans ce contexte que son président, Dr. Modibo Soumaré, à la tête d'une délégation, a été reçu, samedi dernier, au Siège du mouvement "Fasode", par Me Mohamed Ali Bathily, président du Comité Stratégique du M5- Mali Kura.



Cette rencontre d'échanges est l'une des premières voire la première, depuis le coup d'Etat d'août 2020, entre le Cadre et des membres ayant lutté au sein du M5-RFP pour la chute du régime IBK. Cela, au moment où le M5 est divisé entre deux comités stratégiques. S'agit-il d'un rapprochement?



"Le Cadre et le M5-RFP Mali Kura souhaitent s'unir pour sauver le pays ", précise le Ca- dre, dans un compte-rendu, pos- té sur son compte Facebook. Ce regroupement, qui évoque des "échanges fructueux et francs, avec une grande convergence de vues ", dévoile que les deux parties ont" décidé de multiplier ce genre de rencontres, dans l'intérêt supérieur du pays".



Parmi les sujets à l'ordre du jour, figurait l'analyse de la situation socio-politique et sécuritaire du Mali. Les deux coalitions réexpriment, à cet égard, " des soucis partagés "relatifs "à l'organisation d'élections démocratiques régulières, transparentes et sécurisées dans le strict respect de la durée de la Transition "



"Dans ce cadre, elles s'inquiètent du timing des actions menées dans le cadre du chronogramme et (de la représentativité) du personnel commis pour tenir des rôles essentiels dans le processus électoral ", révèle le Cadre, annonçant que les deux plateformes ont "con- venu de se retrouver dans l'op- tique de la mise en place d'un cadre d'action ". Cela, pour aboutir au rassemblement des forces démocratiques et républicaines et dans l'intérêt supérieur du Mali, sous fortes menaces multiples.



Dans les faits, l'exécution du Chronogramme, prévoyant la présidentielle pour février 2024, a connu du retard quant à l'ins- tallation des membres de l'Auto- rité Indépendante de Gestion (AIGE). Les représentants des partis politiques (4) et de la So- ciété civile (3) au sein du Collè- ge dudit organe ont été désignés par "tirage au sort ". Un mode de désignation décrié par plu- sieurs partis politiques, qui ont décidé de boycotter le proces- sus, et ne sont, à cet effet, pas représentés dans cette structu...



