Selon une étude de Timbuktu Institute: 42% des Maliens apprécient négativement la classe politique malienne avec 75% de Bamakois qui leur sont le plus hostiles

Meeting du Cadre d’échange des Partis et Regroupements de partis politiques pour une Transition réussie

Bamako, le 06 novembre 2021. Le Cadre d’échange des Partis et Regroupements de partis politiques pour une transition réussie a organisé un meeting pour dire NON à la prorogation de la Transition en cours au Mali.