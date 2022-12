Conseil National de la Société Civile : vers l’élection d’un nouveau bureau - abamako.com

Publié le mercredi 28 decembre 2022

Le Conseil National de la Société Civile a tenu le mardi 27 décembre 2022 sa 4 ème Assemblée générale quinquennale de la mandature 2017-2021 au siège de l’organisation. Cette Assemblée générale quinquennale qui durera deux jours regroupe des délégués venus de toutes les régions du Mali.



Au cours de cette Assemblée les participants vont adopter le procès verbal de la troisième mandature, présenter le bilan du président et faire la synthèse du rapport d’activités et financier des cinq dernières années. A l’issue des travaux un nouveau bureau sera élu pour un mandat de cinq an. "Pour le renouvellement, quelques uns des anciens membres seront maintenus, de nouveaux feront leur entrée pour donner un nouveau sang au bureau pour qu’il puisse travailler avec enthousiasme pour les cinq prochaines années’’ a indiqué Brouheima Allaye Touré président du conseil national de la société civile



Dans son intervention le représentant du ministre d’État, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Abdoulaye Hamhane a noté avec satisfaction les efforts consentis par les organisations de la société civile pour les visibilités de leurs actions sur le terrain et leur participation à la conception des programmes de développement dans la vie de la nation .



