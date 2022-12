Vernissage de l’exposition ‘’An ka Yetaw’’ : La vision de 8 jeunes artistes photographes exposée à Bamako art Gallérie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Vernissage de l’exposition ‘’An ka Yetaw’’ : La vision de 8 jeunes artistes photographes exposée à Bamako art Gallérie Publié le mercredi 28 decembre 2022 | Le Républicain

Tweet

Organisé dans le cadre des off de la 13ème édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, Bamako Art Gallérie présente une exposition collective de huit jeunes photographes maliens dénommée ‘’An Ka Yetaw’’. Le vernissage de l’exposition s’est déroulé, le samedi 17 décembre 2022 dans les locaux de Bamako Art Gallérie à Baco Djicoroni.



L’exposition de ces six jeunes photographes talentueux qui marchent sur les traces de leurs illustres devanciers, Seydou Keita et Malick Sidibé, offre un espace d’expression plurielle. Audacieux, dynamiques et contemporains, ces jeunes artistes représentent d’une certaine manière, l’aube nouvelle. Celle qui projette sa lumière sur le monde, efface le rêve et offre un temps colore les jours à venir. Les Huit jeunes artistes ont pour nom : Emile Samory Fofana, Djiby Kébé, Nybé Ponzio, Mariam Niaré, Ousmane Ly, Diadié Diombana, Abdoulaye Touré et Rakeem Made IT.



Signalons que cette exposition est une occasion de créativité, mais aussi un moment d’interculturalité sur le chemin d’un nécessaire Trans-culturalité que doit promouvoir le dialogue des cultures et des civilisations. Ce sont l’inspiration et le talent qui ont émergé pour sublimer la rencontre entre l’artiste et l’image. Un moment essentiel consacré à la photographie pour lui donner toute sa vitalité à travers la source féconde de l’imagination et de l’imaginaire. Les œuvres des jeunes pourraient être insérées dans l’inventaire des rencontres africaines de la photographie et pourraient aussi se retrouver dans d’autres endroits et certains lieux publics.



Moussa Samba Diallo