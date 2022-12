Concours d’articles de presse sur la malnutrition, l’eau, hygiène et assainissement : L’OMAES prime des hommes et femmes de médias - abamako.com

Kadiatou Mouyi Doumbia du Journal Mali-Tribune, dans la catégorie presse écrite ; Yacouba Traoré du Site Léveil Info dans la catégorie presse en ligne ; Boubacar Traoré de la Radio Djekafo dans la catégorie Radio ; Zoumana Traoré de Mandé TV dans la catégorie Télé, sont les heureux gagnants du Concours de meilleurs articles de presse sur la malnutrition en lien avec le Wash et la sécurité alimentaire, organisé par le Réseau des Journalistes pour la Promotion de l’Eau Potable et l’Assainissement (RJEPA-Mali) et l’Alliance des Journalistes Maliens en faveur de la Nutrition et de la Sécurité Alimentaire (l’AJMN-SA), et accepté volontiers par l’œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (OMAES), World Vision et Action contre la Faim (ACF), dans le cadre du programme Right 2 Grow ( R2G). Ils ont reçu chacun une moto Djakarta neuve, le jeudi 22 décembre 2022, dans la grande salle de la Maison de la presse, après la cérémonie de proclamation des résultats par le président du Jury, le Doyen Tiona Mathieu Koné, sous la présidence du représentant du Ministre de la santé et du Développement Social, Dr. Djibril Bagayoko, chef de la Cellule de coordination notionnelle. A ses côtés, il y avait le porte-parole des partenaires du programme R2G, Dr. Adama Yoro Diarra; Fanta Diakité, porte-parole des deux réseaux des journalistes (RJEPA Mali et AJMN-SA) ; le représentant de la Maison de la presse, Mahamadou Talata Maïga ; le président du conseil national de la société civile du Mali (CNSM), Allaye Touré ; et des hommes et femmes de médias.



Selon Fanta Diakité, l’initiative des deux réseaux visait à atteindre deux objectifs. Il s’agit d’amener un certain nombre de confrères et consœurs à s’intéresser davantage à ces secteurs stratégiques. «On connait les grandes difficultés aujourd’hui de la malnutrition dans notre pays. On sait aussi que le problème de l’eau potable aujourd’hui pose énormément de problème dans notre pays. Donc, l’objectif est d’amener les journalistes à travailler sur ces deux thématiques, pour mieux propulser ces deux domaines afin que les problématiques soient bien prises en compte au niveau de l’Etat. On a aussi décidé de faire le choix de donner des prix qui peuvent leur être utiles. Parce qu’on sait les conditions dans lesquelles les hommes et femmes des médias vivent dans ce pays. Qu’on offre une moto neuve à un journaliste, ce n’est pas trop énorme, mais l’empêche de courir à pied entre deux évènements. On se réjouit et remercie ce partenariat avec l’OMAES, ACF, World Visio, etc. », dit-elle



Selon Mahamadou Talata Maïga, tout concours est une émulation. Pour lui, ce sont le lecteur, le téléspectateur et l’auditeur qui ont reçu les informations pertinentes qui leur permettraient essentiellement de savoir où aller, où mettre les pieds, quoi consommer, qui ont gagné.



Dr. Djibril Bagayoko a remercié les hommes de médias pour leur forte implication aux côtés de l’Etat et des autres acteurs qui luttent contre la malnutrition, contre le manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans notre pays. Malgré les résultats acquis selon lui, des défis restent à lever dont la compréhension du concept nutrition par rapport au concept de sécurité alimentaire.



Dr. Adama Yoro Diarra a, au nom des partenaires du programme R2G, salué les deux réseaux de journalistes (RJEPA-Mali et AJMNSA) pour avoir organisé ce concours dont l’objectif est d’amener les professionnels de médias à s’impliquer d’avantage dans la problématique de la nutrition ; renforcer leurs capacités dans leurs activités de plaidoyer en matière de la nutrition, sécurité alimentaire et eau, hygiène et assainissement. Des recommandations ont été formulées par les membres du jury pour améliorer les processus d’organisation du concours à l’endroit des partenaires, ainsi que les journalistes.



Hadama B. FOFANA