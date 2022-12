Présidence de la fédération malienne de Basketball : Me Jean Claude Sidibé décline sa vision - abamako.com

News Sport Article Sport Présidence de la fédération malienne de Basketball : Me Jean Claude Sidibé décline sa vision Publié le mercredi 28 decembre 2022 | Nouvel Horizon

Toujours dans le cadre de la course pour la présidence de la Fédération Malienne de Basketball prévue pour ce vendredi 30 décembre 2022, le candidat Me Jean Claude Sidibé a dévoilé hier mardi 27 décembre 2022 à la presse sportive malienne sa vision axée sur cinq points (…)







Par ALPHA C. SOW – NOUVEL HORIZON