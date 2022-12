Fondation Soumaïla Cissé : Les meilleurs élèves reçoivent des cadeaux - abamako.com

Fondation Soumaïla Cissé : Les meilleurs élèves reçoivent des cadeaux Publié le mercredi 28 decembre 2022 | L'Essor

© aBamako.com par AS

Bamako, le 24 décembre 2022. Sous le parrainage du ministre de l`Education nationale Mme SIDIBE Ousmane Dédéou, la Fondation Soumaïla CISSE a organisé à Azalaï Hôtel Salam, le prix de l`Excellence à l`Ecole.

La deuxième édition de la remise du prix d’excellence de la Fondation Soumaïla Cissé (FSC) pour l’espoir et l’excellence s’est tenue, samedi dernier dans un hôtel de la place.







L’initiative vise à encourager l’excellence chez les apprenants

La cérémonie de remise était présidée par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Sidibé Dedeou Ousmane. C’était en présence de sa collègue du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Mme Diawara Aoua Paul Diallo, de la présidente de la FSC, Mme Cissé Assitan Traoré, et de plusieurs invités de marque. Cette année, les trois premiers admis au Diplôme d’études fondamentales (DEF) dans le District de Bamako, notamment Gaoussou Keïta du Centre d’animation pédagogique (Cap) de Lafiabougou, Aboubacar Traoré du Cap de Banankabougou et Oumar Diakité du Cap de Banconi et la première nationale à cet examen, Magnouba Diabaté, du Prytanée militaire de Kati, ont bénéficié des récompenses de la FSC pour l’espoir et l’excellence.

Chaque lauréat a reçu une enveloppe de 100.000 Fcfa et un ordinateur portable.



La Fondation a aussi remis 100.000 Fcfa à chacun des trois lauréats de la première édition. En plus, tous les lauréats des deux éditions ont bénéficié chacun d’une bonification de 50.000 Fcfa offerte par la ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. La présidente de la FSC pour l’espoir et l’excellence a précisé qu’en une année, sa Fondation a mis en œuvre un certain nombre de projets qui consacrent cet engagement.



Pour Mme Cissé Assitan Traoré, il s’agit, entre autres, de l’organisation des modules d’initiation à l’informatique, la distribution de matériels informatiques, l’accompagnement scolaire des lauréats, le déploiement des efforts de réhabilitation et d’équipement du lycée de Niafunké dans la perspective d’en faire un établissement de référence. «Je vous en félicite chaleureusement et vous exprime toute ma fierté. Je vous exhorte surtout à persévérer dans la recherche de cette excellence», a déclaré Mme Cissé Assitan Traoré à l’endroit des lauréats.



Pour la ministre de l’Éducation nationale, cette activité devient désormais une tradition au sein de la FSC qui contribue ainsi à la réalisation d’un axe majeur de la politique gouvernementale de notre pays. «Vous optez de mettre l’école au centre de tout. C’est la plus belle manière de perpétuer la mémoire de Soumaila Cissé», a-t-elle soutenu. Et Mme Sidibé Dedeou Ousmane d’exhorter les bénéficiaires à travailler pour mériter cet honneur fait à toute l’école malienne. Ajoutant qu’il incombe aux bénéficiaires de prendre conscience que la perfection scolaire constitue le tout premier gage d’intégration réussie de notre pays dans le concert des nations engagées.

Oumar Diakité, porte-parole des lauréats, a remercié les responsables de la Fondation tout en promettant qu’ils vont continuer à mouiller le maillot pour honorer la confiance placée en eux. «Nous espérons que cette initiative sera perpétuée et invitons nos jeunes frères à persévérer afin d’être reconnus à leur tour», a-t-il indiqué.



Baya TRAORE