Accord pour la paix et la réconciliation au Mali: Le Bureau Exécutif du CSP-PSD a tenu sa première réunion - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Accord pour la paix et la réconciliation au Mali: Le Bureau Exécutif du CSP-PSD a tenu sa première réunion Publié le mercredi 28 decembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Accord pour la paix et la réconciliation au Mali: Le Bureau Exécutif du CSP-PSD a tenu sa première réunion

Tweet

Le Bureau Exécutif du Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement s'est réuni les 25 et 26 décembre 2022 à Kidal.



Cette réunion présidée par M. Alghabass AG INTALLA Président en exercice du CSP-PSD a enregistré la présence des membres du Bureau Exécutif élargi aux secrétaires ménéraux des mouvements.



Après avoir épuisé l’ordre du jour, le bureau exécutif a convenu ce qui suit:

Au titre de la restructuration :



Le bureau a procédé à la nomination de deux assistants pour soutenir le Vice-président en charge des relations extérieures, à la nomination d'un représentant des imams, et au remplacement du 3ème Vice-président Chargé des questions humanitaires, réfugiés et déplacés pour le CSP-PSD.



Plusieurs commissions ont été créées pour travailler sur les questions portant sur la Défense et la Sécurité, l’Humanitaire, les réfugiés, les déplacés, le genre, la jeunesse, la communication, les finances et le secrétariat permanent.



Au titre des questions politiques, il a été décidé de ce qui suit:



*Respect de l'accord de principe de Rome convenu entre le Gouvernement Malien et les Mouvements;

*Harmoniser les points de vues sur l'avenir de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d'Alger;

* le CSP-PSD conformément à ses objectifs de sécurité, d’unité, de solidarité et d’entraide, s’engage à venir en aide à chacune de ses composantes en cas d’ agression quelqu’en soit l’auteur ;

* Le bureau exécutif a unanimement décidé que le CSP-PSD est l'organe suprême des Mouvements Signataires et les engage de façon consensuel sur les questions politiques et sécuritaires ;

*Le bureau Exécutif a prévu d’organiser une rencontre avec les chefferies traditionnelles.



Au titre de la défense et la Sécurité, il a été décidé :



* Une commission constituée de tous les chefs d’états-majors des mouvements composant le CSP-PSD a été mise en place et placée sous l’autorité du vice-président chargé des questions de défense et de sécurité ;



*De définir une politique de sécurisation des populations et de leurs biens ;

*De mettre en place une coalition pour la sécurisation des personnes et de leurs biens avec comme priorité les zones d’urgences ;

*De la mobilisation de tous les acteurs présents sur le terrain.



Au titre des questions humanitaires, il a été décidé :



*De travailler à mobiliser au niveau national et international les partenaires techniques et financiers pour venir en aide aux populations ;

*De travailler pour faciliter l'accès humanitaire aux populations dans le besoin ;

*De créer les conditions pour faciliter le retour des populations réfugiées et déplacées.



Le Bureau Exécutif du CSP-PSD demande l'accompagnement des populations de l’Azawad/Nord du Mali et des acteurs concernés pour la réussite de sa mission de paix, de sécurité et de développement.



Fait à kidal, le 27 décembre 2022



Le Porte-parole



Mohamed Elmaouloud Ramadane