Désaccord entre le SYNACOR et ses adhérents: Un arrêt de travail illimité décrété par les chauffeurs de gros-porteurs Publié le mercredi 28 decembre 2022

Le ministre-Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, accompagné du Chef Département Prévention et Gestion des Crises Alimentaires, Nutritionnelles, Résiliences et Réhabilitations, Yaya Guindo, et du Commissaire de Police, Djibril Camara, se sont rendus, hier, mardi, à la Prison Centrale de Bamako et au Centre Spécialisé de Détention, de Rééducation et de Réinsertion pour Femmes et Filles mineures de Bollé.



Il s’agissait pour les officiels d’apporter une importante quantité de produits de première nécessité aux détenus, dans les deux prisons, sises à Bamako Coura et Banankabougou. A cet effet, la MCA a reçu 50 sacs de riz, 15 bidons d’huile, 3 sacs de lait, 2 sacs du sucre. Quant à la prison pour Femmes de Bollé, elle a reçu deux tonnes de riz, 100 kg de sucre, 3 sacs de 25 kg de lait et 15 bidons de 20 litres d’huile.



Cet acte a été hautement salué par le régisseur de la prison centrale de Bamako, le Colonel Adama Guindo. Il a ainsi réitéré ses remerciements aux plus hautes autorités du pays pour l’ensemble des efforts consacrés en termes de dotation des prisonniers, avant de demander plus d’assistance sur le plan médical, à travers des dons de médicaments.



A l’issue de la cérémonie, le ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Aly a rappelé qu’au-delà de l’assistance habituelle aux personnes vulnérables, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) a décidé d’élargir ces actions à l’endroit des détenus dans les prisons, » avec le cas spécifique de Bollé, qui abrite aussi des enfants à très bas âge, qui ont besoin d’être entretenus avec une alimentation équilibrée de qualité, pour favoriser leur épanouissement « , a laissé entendre le ministre-commissaire, Redouwane Ag Mohamed Aly.



A noter que 3.656 pensionnaires sont à la Maison Centrale d’Arrêt (MCA) de Bamako et 191 détenues sont dans la Prison pour Femmes de Bollé.



Oumar BARRY



Source: l’Indépendant