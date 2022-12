Récompense dans le domaine des arts et de la culture : une Médaille est désormais créée - abamako.com

Un projet de décret adopté au conseil des ministres du mercredi 28 décembre 2022, crée la Médaille du Mérite des Arts et de la Culture et précise les conditions de son attribution. Cette médaille servira à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine des arts, de la culture et des lettres ou par leur contribution à la protection, à la perpétuation, à la valorisation et au rayonnement du patrimoine culturel du Mali.



« Sur le rapport du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant création de la Médaille du Mérite des Arts et de la Culture.



La culture est un secteur d’activité à part entière qui a ses acteurs spécialisés et ses besoins spécifiques. Elle est une matière transversale par excellence ayant des liens avec tous les domaines de politique sectorielle.



C’est un secteur dont la vitalité ne dépend pas que des pouvoirs publics, mais aussi et surtout du dynamisme de ses acteurs indépendants et de l’engagement de toutes les forces vives de la société.

De nombreux fils et filles du pays, créateurs d’œuvres, continuent d’enrichir le patrimoine culturel national, incitant à la conscience collective de la continuité historique et contribuent au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de l’unité nationale.



Malgré cette contribution au rayonnement de notre culture, très peu ont reçu de l’Etat une reconnaissance ou une distinction pour les services rendus à la nation. » informe le communiqué du conseil des ministres, en justification à la création de la médaille honorifique.



ANDROUICHA