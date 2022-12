Agefau : Bientôt un siège ultramoderne - abamako.com

Agefau : Bientôt un siège ultramoderne Publié le jeudi 29 decembre 2022 | L'Essor

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a posé hier à Hamdallaye ACI 2000, la première pierre du nouveau siège de l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (Agefau). C’était en présence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo et du directeur général de l’Agefau, Boubacar Sacko.

L’immeuble qui sortira de terre coûtera 8 milliards de Fcfa et sera bâti sur une superficie de 2.000 m². Il sera réalisé par l’Agence sur le financement des intérêts créditeurs échelonnés sur trois ans pour un délai d’exécution de 27 mois. L’édifice comprendra neuf étages, avec un parking sous-terrain pouvant accueillir plus de 30 véhicules, un réfectoire et une salle de sport.

Au total, il y aura 63 bureaux, 9 salles de réunions, 9 postes de contrôle et de sécurité et 12 salons d’attente. On y trouvera également une salle de culte et une batterie de toilettes à chaque niveau. Avec un sous-sol semi enterré sur l’ensemble du site, un rez-de-chaussée par conséquent surélevé et sa cour coupée de son environnement immédiat, le concept architectural consiste à refléter la fonction issue des nouvelles technologies par un bâtiment ultramoderne. Le hall de distribution sera à l’image de l’élégance externe. Il est placé sous un vide sous forme de patio créant une attraction par le jeu d’ascenseurs panoramiques desservant les étages. Le secrétaire général du Comité syndical de l’Agefau, Sidy Abdoulaye Touré, a salué la direction générale qui, selon lui, n’a ménagé aucun effort pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Pour lui, ce beau bâtiment va non seulement contribuer à créer les conditions d’un travail décent, mais aussi permettre à l’Agence de sortir du cycle des locations onéreuses.

Pour sa part, le directeur général de l’Agefau s’est dit persuadé que le futur siège offrira des commodités, en termes de fonctionnalité, de sécurité et d’hygiène pour que chaque agent se sente comme chez lui dans l’espace à lui dédié. «La création d’un cadre adéquat de travail participe de l’amélioration des conditions de travail et prédispose l’employé à la performance. Elle constitue, tout comme la compétence et l’assiduité, un facteur de productivité», a indiqué Boubacar Sacko. Le directeur général a alors exhorté l’Agence d’exécution des travaux et d’infrastructures et d’équipements ruraux du Mali (AgeLtier Mali), avec qui il a été conclu une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, à tout mettre en œuvre pour la réalisation des travaux dans les délais impartis. Pour lui, la construction de ce joyau architectural ultramoderne, participe également de l’ambition des autorités de la Transition de faire de Bamako une capitale moderne.

Après avoir posé la première pierre, le Premier ministre a déclaré dans une interview que la construction de ce siège est une initiative de la direction de l’Agefau et de son conseil d’administration visant à créer de bonnes conditions de travail pour les travailleurs. Et d’ajouter que la position du siège permet de renforcer l’embellissement de la ville de Bamako. «Le bâtiment que j’ai vu dans la maquette est très beau», a apprécié le président du conseil d’administration de l’Agence. Il a rappelé ensuite que l’accès universel permet surtout aux Maliens qui sont dans les villages et campagnes, d’être connectés au reste du pays. Selon lui, cette mission a pris un nouvel envol. En outre, le Premier ministre s’est réjoui de la nouvelle méthode initiée par l’Agefau. Et d’assurer qu’il y a beaucoup d’autres activités tendant à faire en sorte que nos compatriotes soient connectés à l’accès universel.

Dr Choguel Kokalla Maïga a rassuré la population de la volonté des autorités de faire en sorte que les Maliens se sentent chaque jour mieux chez eux et n’aient aucune envie d’aller ailleurs. Cette cérémonie a été marquée par la présentation au chef du gouvernement du trophée de la Coupe du numérique, remportée mardi dernier par l’équipe de l’Agefau.



