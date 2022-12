Dernier conseil des ministres de l’année 2022 : Les vœux du gouvernement pour 2023 - abamako.com

Dernier conseil des ministres de l'année 2022 : Les vœux du gouvernement pour 2023 Publié le jeudi 29 decembre 2022 | L'Essor

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

En marge des travaux du conseil des ministres, d’hier à Koulouba, le Premier ministre et des membres du gouvernement ont présenté à nos compatriotes leurs vœux au seuil du Nouvel an.









«Nous autorités de la Transition, notre objectif ultime est le Malikura. Notre mission est la refondation. Notre baromètre est la volonté du peuple et notre boussole, les aspirations des populations», a indiqué le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga.



«Je vous invite, Maliennes et Maliens de tous bords, à unir nos forces, nos intelligences, pour rendre le processus de changement irréversible», a exhorté le chef du gouvernement. Et de dire que ceci doit être fait conformément aux trois principes majeurs définis par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à savoir : le respect strict de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et la prise en compte des intérêts supérieurs de notre peuple.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a souhaité que les écueils, les problèmes, les contingences que nous avons connus au cours de l’année 2022, soient emportés dans les abimes du passé. Il espère que la nouvelle année sera porteuse de bonheur pour le Mali, le peuple et l’humanité. Il a également souhaité le vivre ensemble pour toutes les communautés du Mali, la paix et la prospérité. En tant que ministre en charge de la Culture, l’un de ses vœux est un rayonnement culturel de pays.

Quant au ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Mamadou Toureh, il a d’abord souhaité une très bonne année 2023 à tous les services de son département : l’Amap, l’ANCD, la SMTD, l’ORTM, la Direction nationale de l’économie numérique, le Service de certification. «Nous comprenons les difficultés qu’ils traversent. C’est aussi celles que traversent le plus grand nombre du peuple malien», a indiqué Me Toureh. «Mais, nous comptons sur eux pour nous permettre de passer ce cap extrêmement important. Les changements que nous allons apporter, ce n’est pas seulement le Mali qui changera, mais l’Afrique», a assuré le ministre Toureh, pour qui c’est le monde qui va être remodelé en fonction de nos aspirations profondes. «Comme le président de la Transition le dit, personne ne doit nous dicter nos choix. Et tout ce que nous faisons, nous agissons dans l’intérêt exclusif des populations du Mali», a-t-il fait remarquer.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, de son côté souhaite que cette nouvelle année puisse ramener la paix et la quiétude. «Nous souhaitons aussi que 2023 soit une année de paix, d’entente et de concorde entre le Mali et ses voisins, ainsi que les autres pays africains. Mais aussi avec les pays partenaires de la communauté internationale», a souhaité Abdoulaye Diop. Le chef de la diplomatique espère aussi que la nouvelle année puisse contribuer à tirer les leçons des difficultés que nous avons traversées ensemble. L’un des vœux du ministre Diop est que 2023 voit un plus grand rayonnement international de notre pays dans le respect et de sa souveraineté. Le ministre Diop a évoqué aussi la nécessité d’avoir plus de compréhension de la situation de notre pays qui n’a jamais été fermé. Mais qui est d’ailleurs dédié à l’intégration, à l’ouverture, au partenariat et au dialogue. Il prie Dieu de les inspirer au quotidien dans ce qu’ils font pour améliorer les conditions des Maliens. Mais aussi de leur permettre de poser des jalons importants vers le retour de la sécurité, de l’ordre constitutionnel et de notre pays sur la scène internationale dans une plus grande respectabilité.

Le ministre de l’économie et des Finances, Alousséni Sanou, a fait des vœux de paix, de bonheur, de sécurité et de bien-être à l’ensemble des Maliens pour 2023. «Nous resterons toujours mobilisés pour que toutes nos actions puissent aller dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des Maliens. Et que nous retrouvions un Mali uni et apaisé», a assuré le ministre Sanou.

Pour sa part, le ministre de la Refondation de l’état, chargé des relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a déclaré que 2022 a été une charnière, mais riche en défis et en réponses à nos attentes. «Le Malien est plus confiant en l’avenir. Nous avons confirmé la reconquête de notre souveraineté. Nous avons redéfini la vision de la refondation, du Malikura.

Et nous sommes résolus à mettre en œuvre le plan d’action du Cadre stratégique de la refondation de l’état», a-t-il souligné, avant de dire que c’est tout un programme pour une génération. Selon lui, 2023 sera riche en activités pour finaliser les chantiers de la Transition.

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Dicko, a souligné que 2022 a été une année éprouvante, remplie d’évènements heureux et malheureux. Elle a souhaité que 2023 se présente sous de meilleurs auspices et soit une année remplie de sérénité pour que les réformes politiques et institutionnelles entamées puissent se dérouler dans les conditions optimales.

