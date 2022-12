Infrastructures : bientôt un nouveau siège pour l’AGEFAU - abamako.com

Infrastructures : bientôt un nouveau siège pour l'AGEFAU Publié le jeudi 29 decembre 2022

© aBamako.com par AS

Cérémonie de pose de la première pierre du siège de l`AGEFAU

Bamako, le 28 décembre 2022 le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga présidé la cérémonie de pose de la première du siège de l`AGEFAU à l`ACI Tweet

Le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga a procédé le mercredi 28 décembre 2022 à la pose de la première pierre du siège de l'agence de gestion du fonds d'accès universel à l'ACI 2022 en présence du directeur de l'AGEFAU Dr Aboubacar Sacko.



Pour un coup global de 8 milliards de FCFA financé sur fonds propre, l'agence de gestion du fonds d'accès universel veut se loger dans un bâtiment neuf qui va sortir des terres dans 27 mois.



Ce nouveau bâtiment, composé de 9 étages, comprend 63 bureaux; 09 salles de réunions; 09 postes de contrôle et de sécurité; 12 salons d'attente; 01 réfectoire; 01 salle de culte ; 01 salle de sport et une batterie de toilettes à chaque niveau.



'' Le président de la transition a édicté un certain nombre de choses. On commence par l'homme et on finit par l'homme. '', a affirmé le premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga tout en félicitant les travailleurs de l'AGEFAU pour le travail abbatu.



Pour le secrétaire général du syndicat de l'AGEFAU Sidi Abdoulaye Touré, ce joyau est un Ouf de soulagement pour tout le personnel.



Le directeur de l'AGEFAU a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements aux plus hautes autorités de la transition qui ont le souci constant de redonner au Mali sa place d'une nation Unie et souveraine.



Il faut rappeler que l'AGEFAU a déjà installé a travers le pays plusieurs centres de connexion et de câbles de wifi.



MS