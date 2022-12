Affaires des 46 militaires ivoiriens : le procès continuera demain ( avocat) - abamako.com

Affaires des 46 militaires ivoiriens : le procès continuera demain ( avocat) Publié le jeudi 29 decembre 2022

© Autre presse par DR

1 ère session de la cour d`assises de à titre de l`année 2021-2022

Le procès des 46 militaires ivoiriens Inculpés va continuer demain vendredi 30 décembre 2022 selon leur avocat.



Inculpés en août dernier pour’’’Association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et de complicité’’, ces militaires ivoiriens avaient été arrêtés à l’aéroport international Modibo Keita Bamako dans la journée du dimanche 10 juillet 2022 , à bord de l’aéronef immatriculé ZS-BBI. en provenance d’Abidjan (RCI).



Il faut rappeler que cette audience, prévue du 29 au 30 décembre, était interdite aux journalistes.



MS