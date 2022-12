Réduction de la carence en fer chez les femmes enceintes : Les recettes du Pr. Maïmouna Touré Coulibaly, enseignant-chercheur - abamako.com

Réduction de la carence en fer chez les femmes enceintes : Les recettes du Pr. Maïmouna Touré Coulibaly, enseignant-chercheur Publié le vendredi 30 decembre 2022 | Le Républicain

Au Mali, il y a beaucoup d’aliments nutritifs pour réduire le taux de carence en fer chez les femmes enceintes. Parmi ces produits locaux à forte valeur nutritive, l’on peut citer entre autres, les haricots blanc et rouge, la foi de la vache, le céleri et le persil, le bisap, la betterave, la lentille, le moringa, l’épinard. Cependant, on constate que ces produits sont méconnus par les populations. Pour mieux connaître l’importance de ces produits nutritifs (fruits, légumes céréales) pour les femmes enceintes d’une part, et sensibiliser et informer les femmes sur ces produits afin qu’elles consomment en fonction de leurs moyens pour éviter le manque de fer dans leurs corps, nous avons causé avec le Pr. Maïmouna Touré Coulibaly, enseignant-chercheur à l’Institut Polytechnique Rurale de Formation et de Recherche Appliquées (IPR-IFRA) de Katibougou, non moins coordinatrice du Centre de formation continue.



D’entrée, le Pr. Maïmouna a fait savoir que l’anémie est le manque de sang dans le corps de quelqu’un, autrement dit le besoin des aliments qui sont riches en fer. Pour remédier à ce problème de santé, le Pr. Maïmouna Touré Coulibaly a énuméré quelques recettes précieuses pour les personnes qui en ont besoin. « Il y a beaucoup de légumes chez nous qui ont beaucoup de fer. Il y a de ces fruits et légumes qu’on cultive dans ce sens. Au niveau des céréales, on n’y trouve également. Les fruits, légumes et céréales qui ont beaucoup de fer sont nombreux dans notre pays. On va citer quelques uns. Le premier est les haricots blanc et rouge qui ont beaucoup de fer. Il y a également beaucoup de fer dans le céleri et le persil. Il y a beaucoup de fer dans le bisap, le lentille également, la pomme de terre, le moringa, la betterave, etc.», a énuméré le Pr. Maimouna. Selon elle, ces fruits et légumes qui ont beaucoup de fer sont facilement trouvables chez nous.



En outre, poursuit l’enseignant-chercheur, on trouve le fer dans d’autres choses qui ne sont pas forcement les fruits et légumes du jardin, notamment la foi de vache la viande rouge, les autres parties internes de la vache.



Contrairement à ce que les gens disent, poursuit Pr. Maimouna Touré Coulibaly, l’épinard ne contient pas assez de fer. « Ceux qui sont en manque de fer peuvent manger ces fruits et légumes. Mais nous remarquons que les gens ne peuvent pas prendre les mêmes doses, ils n’ont pas les mêmes revenus, ils n’ont pas les mêmes choix de manger. Nous pouvons dire que les femmes enceintes ont besoin de beaucoup de fer, parce que l’enfant qui est dans leur ventre et elles-mêmes ont besoin du fer pour avoir plus de sang dans leurs corps. Le fer, c’est le sang même. L’enfant et la femme enceinte ont presque les mêmes besoins. Il y a des gens qui manquent complètement du fer dans leurs corps. Si cela arrive, il faut ajouter des comprimés à ses fruits et légumes pour remonter vite le problème de manque de sang», a développé le Pr. Maïmouna Touré Coulibaly.



Pour la coordonatrice du centre de formation continue, Pr. Maïmouna, tous ces fruits, légumes et céréales se trouvent au Mali. «Il faut seulement s’organiser pour voir comment les manger. Si tu t’organises, le mal sera vite guéri. Par exemple, si tu es enceinte, le matin, tu te lèves, tu prépares deux œufs, manges les parties jaunes mélangées avec un peu de céleri. Si tu n’as pas ce moyen, chacun ayant ses moyens , tu peux préparer un peu d’or d’œuvre, et griller un peu de foi, ou un peu de viande (brochette par trop sec), plus un peu de betterave pour manger. Avec ça, tu as pris assez de fer pour la journée», a conseillé le Pr. Maïmouna Touré Coulibaly. Si vous ne pouvez pas trouver ces aliments que je viens de citer, dit-elle, il y a du moringa qui est facile à trouver pour tout le monde. «Même si c’est une fois par semaine, arrange-toi à préparer cela une fois pour boire ou manger. Cela te met beaucoup à l’aise. Deuxièmement, je conseille ensuite aux gens de ne pas oublier du bisap qui est facile à trouver pour boire frais : un verre le matin et un verre le soir ». Je conseille aussi aux gens qu’en mangeant tous ces petits fruits et légumes, dit-elle, d’éviter de prendre du coup du thé, du café, pour ne pas les neutraliser. «En les mangeant, il ne faut pas prendre directement du thé, du café après. Certaines femmes enceintes mangent tout de suite du piment avec. En le faisant, le piment tue le fer. Pour que ça soit utile pour toi et pour ton corps, il faut laisser le piment pour ne pas tuer le fer, il faut laisser le thé, le café pendant une heure à trois heures. C’est donc un exemple à conseiller aux gens. Si vous voulez que les aliments, fruits vous apportent quelque chose, ne mangez pas quelque chose qui puisse les neutraliser», conseille le professeur.



En effet, la causerie entre dans le cadre des articles de presse par l’Alliance des Journalistes Maliens en faveur de la Nutrition et la Sécurité Alimentaire (AJMN-SA), en partenariat avec l’OMAES, dans le cadre du programme Rigth2Grow pour faire la promotion et la valorisation des produits locaux afin de lutter contre la malnutrition.



Hadama B. FOFANA