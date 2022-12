Économie : Le Mali mobilise plus de 123 milliards de FCFA au cours d’un emprunt obligatoire - abamako.com

Publié le vendredi 30 decembre 2022 | Le Républicain

© aBamako.com par Androuicha

Conférence de presse conjointe du ministre du commerce et celui de l`Economie sur la vie chère au Mali

Bamako, le 11 août 2022. Le ministre du Commerce et de l`Industrie, M, Mahmoud Ould MOHAMED a, avec son collègue de l`Economie et des Finances, M. Alousséni SANOU, animé une conférence de presse sur l`inflation des prix, dans la salle de conférence de son département. Tweet

L’État malien a levé plus de 123 milliards de FCFA sur le marché de l’UMOA. L’annonce a été faite, hier mercredi 21 décembre 2022, par le ministère de l’Économie et des Finances. Les fonds ont été mobilisés grâce à un emprunt obligataire par appel public à l’épargne.



A travers un communiqué de presse, le mercredi 21 décembre 2022, Alousséni Sanou, le ministre de l’Économie et des Finances, a informé le public de la clôture de l’emprunt obligataire « Etat du Mali 6,30% 2022-2032 et Etat du Mali 6,20% 2022-2029 ».



«Cet emprunt obligataire, lancé le 21 novembre 2022 sur le marché financier de l’Umoa, pour un montant de 120 milliards F CFA, a été clôturé le 02 décembre 2022. Il est reparti en deux (02) tranches : Tranche A pour un montant de 70 milliards de francs CFA au taux de 6,30%, avec une maturité de 10 ans ; Tranche B pour un montant de 50 milliards de francs CFA au taux de 6,20%, avec une maturité de 7 ans », lit-on dans le document. Selon le ministre de l’Économie et des Finances, l’opération a permis au trésor public du Mali de mobiliser cent vingt-trois milliards trois cent dix millions (123,310 milliards FCFA), soit un taux de souscription de près de 103%. Alousséni Sanou a remercié, dans le document, le syndicat de placement et l’ensemble des investisseurs pour la confiance renouvelée et s’est réjoui de leur accompagnement pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali.