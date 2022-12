Coopération Mali-Brésil : le Mali présent à l’investiture du président Lula - abamako.com

Coopération Mali-Brésil : le Mali présent à l'investiture du président Lula Publié le vendredi 30 decembre 2022

Une importante délégation conduite par le Premier ministre, Chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokalla Maïga a quitté Bamako ce vendredi 30 décembre 2022 pour Brasilia (capitale du Brésil) pour prendre part à l’investiture prévue ce dimanche 1er janvier 2023, du président élu de ce pays ami, Son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva dit Lula.

Outre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et celui du Développement rural, Modibo Keita, le Dr Choguel Kokalla Maïga ést accompagné par la conseillère diplomatique du Président de la Transition, Mme Traoré Fatou Binta Diop, du président de la Commission des Affaires étrangères du CNT, M. Aboubacar Sidiki Touré, du Directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur Mehidi Diakité.

Rappelons que Luiz Inácio Lula da Silva a été réélu le 30 octobre dernier face au président sortant M. Joel Bolchonaro. Président du Brésil pendant deux mandats successifs, Lula avait été emprisonné durant plusieurs années avant d’être innocenté. C’est donc un Lula blanchi par la justice et légitimé par les urnes, qui prêtera serment au Congrès national ce 1er janvier pour un nouveau mandat à tête du Brésil.

Au cours de sa visite, le Premier ministre, Chef du gouvernement, échangera dès demain avec la communauté malienne par visioconférence. Il aura également des entretiens avec certains chefs d’État et de Gouvernement étrangers présents à la cérémonie.



Rappelons que les visites officielles effectuées par l’ancien Président de la République, Amadou Toumani TOURE au Brésil et du Président Lula au Mali, ont permis de jeter les bases d’une coopération bilatérale fructueuse et prometteuse entre nos deux pays, comme en témoigne l'ouverture des ambassades du Mali à Brasilia et du Brésil à Bamako.

Les domaines de coopération entre les deux pays sont nombreux et pourront s’articuler autour des axes suivants: Agriculture, Santé, Education, Industrie, Mines et Energie (notamment les hydrocarbures), Militaire, Finances et Commerce.

Afin d’aider les pays africains producteurs de coton à sauver la filière, le Brésil a réalisé à Bamako, un centre de recherche et de valorisation du coton africain, dont l’unité expérimentale de démonstration qui se trouve à Sotuba, a été inaugurée le 07 novembre 2013. Par ailleurs, le Brésil a initié et mis en œuvre au Mali plusieurs projets comme:

- le Projet « Préservation du potentiel productif des sols en zones cotonnières au Mali » ;

- le Projet « Augmentation du potentiel de production de viande bovine au Mali » ;

- le Projet « Augmentation du potentiel de la pisciculture au Mali » ;

- le Projet « Biocarburants ».

La nouvelle opportunité de coopération qui s’offre avec le retour du Président Lula au pouvoir, doit être saisie par le Mali afin, non seulement d’être en phase avec sa nouvelle politique étrangère de diversification des partenariats, de priorisation de la coopération Sud-Sud, mais également de maintenir son statut de pays-pivot de la politique africaine du Président Lula, venant juste après les pays lusophones.



CCRP/PRIMATURE