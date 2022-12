Recrutement des enseignants chercheurs : Un Collectif réclame la démission immédiate du ministre de tutelle - abamako.com

Recrutement des enseignants chercheurs : Un Collectif réclame la démission immédiate du ministre de tutelle Publié le vendredi 30 decembre 2022

Dolo Anadjim

Le Collectif des Docteurs Vacataires des Universités, Instituts et Grandes Ecoles du Mali a organisé hier, jeudi 29 décembre, un sit-in, sur la colline de Badalabougou. Il a, au cours cette rencontre, sollicité la démission immédiate du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de son Secrétaire géné- ral, la prise des sanctions contre toutes les autorités universitaires impliquées dans le processus de recrutement frauduleux.



Il demande aussi la réparation intégrale des domma- ges causés aux candidats injustement écartés et exclus du processus et l’ouverture d’un nouveau concours de recrutement de Maîtres-assistants en janvier 2023. De plus, il déplore "des pratiques insensées et malsaines dénoncées par le peuple Mallen". Cela, au moment où la Transition déploie de gros efforts pour refonder le pays.



