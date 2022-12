Mise en œuvre des œuvres sociales du président de la transition : Un engagement soutenu et diversifié - abamako.com

Ce samedi 24 décembre 2022, ce sont les communes V, IV et le Génie militaire qui ont témoigné l’aubaine, à travers la pose de première pierre de centres de dialyse. Placée sous la présidence de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, la cérémonie a réuni au Centre de santé de référence du Quartier-Mali, autorités administratives et coutumières et plusieurs autres personnalités de la santé en présence de l’équipe en charge de la mise en œuvre des œuvres sociales du président de la Transition.



Au regard de l’importance et la dimension sociale de l’action du chef de l’Etat, le chef du Quartier-Mali, a exprimé toute sa reconnaissance et celle des populations au colonel Assimi Goïta pour son attachement constant à œuvrer pour le bonheur des Maliens, avant de souhaiter la bienvenue aux autorités présentes à la cérémonie.



A cet effet, le colonel Assan Ba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la Transition a rappelé qu’il s’agit d’un volet inscrit dans le registre des œuvres sociales du président de la Transition. Le problème de dialyse reste et demeure un problème de santé publique, a fait remarquer la conseillère spéciale, selon laquelle, l’action du président de la Transition, c’est, au demeurant, de trouver la solution, là où sont posés les vrais problèmes et surtout en matière de santé. Quant à Mme le ministre de la Santé et du Développement social, la construction des trois centres de dialyse intervient à point nommé considérant la nécessité des besoins au quotidien. Ces infrastructures, dira-t-elle, vont améliorer les plateaux techniques des trois centres de santé de référence, naturellement pour le bonheur des populations maliennes, au-delà de celles des communes bénéficiaires. Source Présidence du Mali



Œuvres sociales du président de la transition :



Le CS-Réf de Kati en voie d’extension et réhabilitation.



Dans le cadre de la poursuite des œuvres sociales du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, l’équipe en charge de la mise en œuvre, sous la conduite du colonel Assa Badiallo Touré, a effectué une visite de terrain au Centre de santé de référence de Kati, le vendredi 23 décembre 2022. A l’instar de plusieurs autres centres de santé, il parait opportun de souligner que le Centre de santé de référence de Kati, figure au programme des structures devant bénéficier de l’appui et l’accompagnement du colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat. Il s’agit là, d’un projet d’extension et réhabilitation du Centre de santé de référence de Kati, en deux phases, respectivement, les travaux de construction de bâtiment R42 pour accueil et administration, un bloc de quatre latrines, une buanderie, pour la première phase et la deuxième ; la réhabilitation de bloc d’hospitalisation médecine et un bloc de chirurgie et peinture globale.



Nous notons avec célérité, a dit Bouyagui Camara à propos du démarrage des travaux ainsi que tout le processus. La restructuration du Centre de santé de référence de Kati, comme plusieurs centres qui en ont déjà bénéficié, s’inscrit le registre des œuvres sociales du président de la Transition, a déclaré le colonel Assan Ba Diallo Touré, avant de laisser entendre qu’il s’agit là pour le président de la Transition d’offrir un cadre idéal de soins sanitaires aux usagers et un accès à des conditions sanitaires de qualité.



Selon son constat, les travaux se poursuivent normalement. Contraint de rappeler les difficultés rencontrées les usagers, selon M. Camara, le CS-Réf de Kati était buté à des problèmes d’électricité, le matériel lourd était brulé faute d’incapacité de poste transformateur, à travers cette phase, cette question est désormais résolue, de son point de vue.



L’autre phase qui constitue les salles d’hospitalisation permettra d’avoir des salles VIP, et d’éviter aussi les infiltrations d’eau courante doc à travers le changement de tôle en dalle nous aurons des salles d’hospitalisation adaptées.



De l’avis de l’architecte, Ibrahima Doumbia, les travaux se déroulent convenablement, techniquement toutes les conditions sont remplies au millimètre près et toutes les études ont été faites ; à savoir : les études techniques de génie civil, les études de sol, l’électricité et de plomberie. A un mois des travaux déjà, nous sommes à R + 1 et le pourcentage total des travaux exécuté atteint les 22 % et si tout va bien dans quelques mois, nous allons inaugurer le bâtiment. “C’est une opportunité, voir une aubaine pour eux, a aussi indiqué le Dr. Simaga Ismael, car il n’en croyait pas lorsque l’information leur avait été donnée, aujourd’hui, poursuivra-t-il, nous certifions que le rêve est devenu une réalité. Aussi, en ce qui les concerne, le défi sera relevé à hauteur de mission et pour cela, nous tenons à remercier le chef de l’Etat, et le féliciter pour son esprit d’ouverture”, a martelé le Dr. Simaga Ismael.







