24e édition de talk & Taste à Dakar : Le développement économique et culturel entre le Sénégal et le Maroc au centre des échanges !

Le développement économique et culturel entre le Sénégal et le Maroc était au centre des échanges de la 24e édition de Talk & Taste, le jeudi 15 décembre 2022, au Phare des Mamelles de Dakar, avec la participation de plusieurs personnalités du secteur économique et touristique.





Ahmed Oumaari avec notre confrère Alou B Haidara

Talk & Taste, selon son fondateur et modérateur Maguette M’Bow, est une nouvelle plateforme de rencontres professionnelles sous un format Afterwork Premium. C’est un rendez-vous pour tous les décideurs, afro-bâtisseurs, selon lui, autour du leadership panafricain. Ce grand rendez-vous mensuel se tient les premiers jeudis du mois. Aux dires de Maguette M’Bow, “Talk & Taste est une belle aubaine pour participer à la création de valeurs, de sens et de liens interculturels, intergénérationnels, interprofessionnels entre entrepreneurs, intra-preneurs et startupers, qui inspirent par leur histoire personnelle, leur parcours professionnel, leur métier, leur défi, leur rêve africain”.



Le Royaume du Maroc était à l’honneur lors de la 24e édition de Talk & Taste, le 15 décembre dernier, au Phare des Mamelles de Dakar. Le thème de la rencontre portait sur “le développement économique et culturel entre le Sénégal et le Maroc : secteurs, acteurs et facteurs-clés de succès”. Elle s’est tenue juste le lendemain du workshop organisé par la délégation de l’Office national marocain à Dakar entre les professionnels du secteur de voyage et du tourisme sénégalais et marocains.



Plusieurs invités de marque étaient présents pour répondre à cette question du développement économique et culturel entre le Sénégal et le Maroc. Il s’agit en premier lieu du directeur pour l’Afrique de l’Office national marocain du tourisme à Dakar, Ahmed Oumaari, de la vice-présidente du Groupe Atepa, Diane Goudiaby Kabo, du directeur commercial et marketing d’Air Sénégal, Eric Iba Guèye, de l’économiste et directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais, Abdoulaye Ly et enfin Youssef Imghi, ancien directeur général de Tanger Med Engineering, filiale de l’Agence spéciale Tanger Méditerranée et consultant dans les activités portuaires.



Le modérateur du débat était Maguette M’Bow lui-même. Tour à tour, les panelistes ont exposé leur vision et leur stratégie en vue de mieux développer le secteur de l’économie entre le Sénégal et le Maroc. Du coup, l’aspect sur le secteur touristique a dominé le débat puisque le Maroc est un pays de tourisme.



“On parle du Maroc, oui j’ai fait mes études dans ce pays. Je suis un produit pur du Maroc. Je viens d’être nommé, il y a juste un mois, comme directeur de la promotion touristique. C’est pour vous dire que notre stratégie se fonde aujourd’hui sur le Royaume du Maroc, surtout le côté développement hôtelier, de la gastronomie. Nous voulons copier cette idée de la gastronomie que le Maroc a pour s’imposer dans ce secteur. Nous voulons que le Maroc nous aide dans ce sens. Le président Macky Sall a voulu avoir 3 millions de touristes en 2025, 5 millions en 2035 et 10 millions après. C’est un cap assez important à faire escompter beaucoup de stratégies, beaucoup d’investissements et de capacités à développer. Nous vous tendons les mains, les Marocains”, a souligné le nouveau directeur de la promotion touristique du Sénégal, Mamadou Mohamed Manel Fall.



Pour le directeur pour l’Afrique de l’ONMT à Dakar, Ahmed Oumaari, les acteurs du secteur de voyage et du tourisme sont appelés à développer le tourisme ensemble. “Nous sommes aujourd’hui appelés dans notre métier à développer le tourisme. Nous sommes appelés à faire des efforts pour atteindre les attentes de nos chefs d’Etat notamment le président Macky Sall et Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le gouvernement du Maroc”, précisera-t-il.



“Le tourisme et le transport me tiennent à cœur pour avoir exercé plusieurs fonctions dans ces domaines. Il n’y a pas de développement d’un pays, des relations interculturelles, politiques et touristiques sans la compagnie aérienne. Dieu merci, c’est un grand plaisir de voir Air Sénégal desservir le Maroc. Il faut essayer de mieux développer. Parce qu’il y a 50 000 Sénégalais qui vont au Maroc chaque année. Quand je vous parle du tourisme religieux, il y a 200 millions de Tijanes en Afrique et voir que la moitié des populations sénégalaises sont des tijanes. Et il y a le zihara, un voyage religieux organisé chaque fois sur Fès. Donc, il faut en profiter”, a déclaré Jalal Imani, ancien collaborateur de la compagnie Royal Air Maroc, ancien directeur pour l’Afrique de l’Office national marocain du tourisme à Dakar et actuel directeur du restaurant “Phare des Mamelles de Dakar”.



Cette belle soirée a été agrémentée par la prestation de l’artiste Modou Touré de Touré Kunda et de la chanteuse marocaine Kawtar Sadik. Et un défilé de mode de la styliste marocaine Meriem Debbarh pour présenter ses nouvelles collections a mis fin à cette soirée.



El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial à Dakar