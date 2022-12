4ème évaluation de Politiques Publiques du BVG Composante 2 “Développement Social” du Programme de Développement Socio-Sanitaire PRODESS (phase III) : un taux de réalisation des activités de seulement 16% - abamako.com

Publié le samedi 31 decembre 2022 | Aujourd`hui

Le Bureau du Vérificateur Général (BVG) a évalué le Programme de Développement Socio-Sanitaire phase III Composante Développement Social (2014-2018). Pour la présente, l’équipe d’évaluation a élaboré huit (8) questions regroupées en trois (3) critères d’évaluation : la pertinence, l’efficacité opérationnelle et les effets.



Pertinence :



A travers ce critère, la mission a formulé deux (2) questions :



– dans quelles mesures la mise en œuvre des activités de la Composante 2 du PRODESS III tient compte des droits et des besoins en matière de santé des personnes vulnérables ?



– Les activités de réinsertion socio-professionnelles prévues dans le cadre de cette Composante répondent-elles aux besoins du marché du travail ?



La Composante 2 du PRODESS III intègre les besoins des personnes vulnérables à tous les niveaux en termes d’accès socio-sanitaire et de protection sociale. Elles ont des droits et des besoins spécifiques qui sont très bien compris par les acteurs du développement social.



D’après les entretiens auprès des cibles, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics en adoptant des dispositions législatives et règlementaires et en construisant des infrastructures, force est de reconnaître que la gratuité des soins n’est pas effective, et beaucoup d’établissements publics ne disposent pas de commodités adaptées aux personnes vivant avec un handicap.



Pour permettre l’atteinte des objectifs fixés dans la Composante 2, la mission recommande de :



– faire une large diffusion et explication du document PRODESS III aux personnes vulnérables bénéficiaires du programme ;



– informer les populations vulnérables de leurs droits en matière de santé et des propositions de satisfaction de leurs besoins recensés ;



– faciliter l’accès de tous les établissements publics aux personnes vivant avec un handicap ;



– faire une évaluation des systèmes d’assurance en tenant compte des aspirations de la population, notamment sur la liste des médicaments agréés et la durée du récépissé de l’ANAM renforcer les capacités des agents du Développement social à travers des formations continues.



Efficacité opérationnelle



A travers ce critère, la mission a formulé trois (3) questions :



– la mobilisation et l’utilisation des ressources ont-elles permis de mener des activités ?



– Le dispositif d’assistance humanitaire de réponses aux crises est-il fonctionnel dans la prise en charge des personnes vulnérables pour leur réinsertion économique et sociale ? ;



– Les services des organismes d’assurance et de sécurité sociale sont-ils disponibles et accessibles ?



Des entrevues avec les acteurs, il ressort que des efforts ont été réalisés et malgré les difficultés de mobilisation des ressources financières le programme reste fortement dépendant des PTF, ce qui pose la question de sa durabilité financière.



Dans l’optique de remédier à ces situations problématiques et de rehausser l’efficacité du PRODESS, la mission recommande au Ministère chargé du Développement social : de renforcer la coordination du programme afin d’améliorer la mobilisation et la mise à disposition efficace des financements de la Composante 2 du PRODESS III ;



– de doter les Services Locaux de crédits de fonctionnement afin qu’ils puissent être dans de meilleures conditions de travail ;



– de renforcer les capacités des agents du développement social sur les outils de rapportage (base de données).



Effets



La mission a posé trois (3) questions relatives à ce critère d’évaluation



– Dans quelles mesures, la mise en œuvre de la Composante 2 a-t-elle permis l’utilisation des services de santé par les populations démunies ?



– L’insertion socio-professionnelle de la Composante 2 a-t-elle permis d’améliorer le niveau de revenu des populations ?



-Les agents du développement social travaillent-ils dans de meilleures conditions ?



D’après les acteurs, l’insertion socio-professionnelle a permis de créer des emplois permanents et non permanents, mais les AGR n’ont pas pu générer de ressources suffisantes permettant un changement de condition de vie de la population cible en matière de santé, d’alimentation, d’habillement, de logement et de scolarité.



Pour de meilleurs résultats de la Composante 2 sur les bénéficiaires, la mission recommande de : fournir les prestations de qualité dans tous les centres de santé en les dotant d’infrastructures performantes et de personnels qualifiés ;



– renforcer les études de faisabilité des Activités Génératrices de Revenus pour pérenniser les emplois créés ;



– améliorer les conditions de travail des agents du développement social et appliquer le plan de carrière ;



– produire des rapports d’évaluation sur l’employabilité des bénéficiaires.







Source BVG