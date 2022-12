Commissariat de police de l’hippodrome : Deux braqueurs horsd’état de nuire - abamako.com

Les hommes du Commissaire principal de police Bakary Coulibaly, en charge du Commissariat de Police de l’Hippodrome, ont mis le grappin sur des malfrats qui empoisonnaient la vie des habitants de la ville des Trois caïmans. De sources policières, c’est sur la base d’un renseignement sur la présence d’un individu en possession d’arme à feu à Sikoroni qu’une équipe de la Brigade de Recherche conduite par le Lieutenant de police Issa Kouma a été dépêchée sur les lieux. A leur arrivée, l’individu en question avait déguerpi le lieu. Déterminée, l’équipe a activé ses réseaux afin de mettre hors d’état de nuire le délinquant. De fil à aiguille, ses efforts ont fini par payer, car l’individu a été interpellé le lendemain à Banconi Kénèbani. Conduit au commissariat pour des investigations, le mis en cause a fini par dénoncer son acolyte qui a été cueilli par les enquêteurs. Ainsi, une perquisition effectuée à leur domicile a permis de découvrir et de saisir un Pistolet automatique (P.A) de fabrication artisanale améliorée et deux couteaux communément appelés Six.



De l’enquête, il ressort que ces deux individus sont membres d’une association de malfaiteurs récemment éclatée à cause de leur discordance. Ils ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Les autorités en charge du Commissariat de l’Hippodrome invitent donc la population à plus de vigilance afin d’informer à temps la police pour qu’elle puisse conduire à bien sa mission de protection des personnes et des biens.



Boubacar PAÏTAO







Brigade Anti Criminalite (BAC) :



Un militaire arrêté pour braquage dans la Zone industrielle de Bamako



A la suite d’une patrouille en commune II du District de Bamako effectuée dans la zone industrielle, la Brigade anti-Criminalité (BAC) a interpellé un militaire de l’Armée de terre en flagrant délit de braquage. Selon nos indiscrétions, dans la nuit du 18 décembre 2022 aux environs de 5 heures du matin, la Brigade anti-criminalité (BAC) a surpris un individu en flagrant délit de braquage dans la Zone industrielle. A l’issue des investigations, il ressort que l’individu en question est un élément de l’Armée de terre parce qu’il se trouvait en possession d’une carte d’identité militaire d’un Soldat de 2ème classe et d’un Pistolet automatique de fabrication artisanale améliorée avec un chargeur garni.



Aussi, il ressort qu’il avait deux complices qui ont malheureusement pris la clé des champs. La bande a été prise par surprise en train de braquer un moto taxi-man dont l’engin était presque neuf. La victime a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide et efficace de l’équipe de la BAC. Toujours selon nos sources, le suspect a déjà été mis à la disposition de la Police militaire.



Boubacar PAÏTAO