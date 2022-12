Recrutement à EDM-SA : Ave-Mali souhaite plus d’attention des autorités à l’égard de ses membres - abamako.com

L’Association des volontaires de la société Energie du Mali SA, plus connue sous le nom d’Ave-Mali souhaite que les responsables de EDM-SA et les autorités politiques du pays accordent plus d’attention à ses membres pour d’éventuels recrutements au sein de cette boite. Car, selon le responsable de cette association, les adhérents sont constitués uniquement de volontaires depuis plus de 30 ans pour certains et qui ont toujours été l’épine dorsale de cette entreprise.



“Malgré leur statut de volontaires, ils n’ont rien à envier sur le plan professionnel à ceux qui sont recrutés car sur le terrain ils sont toujours opérationnels et maitrisent bien tous les contours de ce travail. Cela s’explique par le fait qu’ils ont la main à la pâte tous les jours et ont facilement acquis une grande expérience professionnelle”, insiste le président d’Ave-Mali Cherif Amadou Diadié Haïdara.



De ce fait, pour lui, beaucoup de branchements ont été faits par leurs membres qui se trouvent partout sur le territoire national où la société est représentée. C’est pourquoi le président Haïdara martèle que partant de ces facteurs leurs membres doivent être prioriser car, ajoute-t-il, ce sont des gens qui ont déjà servi EDM-SA sans rien demander. Et de conclure qu’en plus d’être agent d’EDM-SA, ils ont aussi les qualifications requises pour exécuter des marchés électriques qui sont confiés à des sociétés de la place.







