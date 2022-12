Fonds d’entretien routier : Pour mauvaise gestion, le personnel demande le départ de la directrice - abamako.com

Publié le samedi 31 decembre 2022

Les travailleurs du Fonds d’entretien routier (Fer) notamment des péagistes qui avaient déposé un préavis de grève la semaine dernière pour le 3 au 5 janvier 2023 sont très remontés contre la directrice de l’Autorité routière. Ils ont purement et simplement demandé son départ de la tête de cette structure au cours d’une assemblée générale tenue en début de semaine au siège de la centrale syndicale la CDTM à l’Hippodrome. Les slogans sur les banderoles en disaient long sur la détermination des manifestations contre la directrice mais aussi le contrôleur interne. “Non à la mauvaise gestion de Fer-Mali. Ce n’est pas une entreprise familiale !”, “Mme la directrice dégage !”, “M. le contrôleur interne dégage !”, “Péagistes martyrisés” étaient entre autres slogans qu’on pouvait lire sur les banderoles lors de cette assemblée générale. Selon le secrétaire général de la section syndicale des péagistes du Mali, Seydou Diallo, cela fait 16 ans qu’ils sont dans cette boite sans avancement. Il a demandé aussi le rappel de leurs primes, dénoncé la mauvaise gestion du personnel et l’intimidation des travailleurs pour ne citer que ceux-ci…



Cette assemblée générale a été mise à profit par certains participants dévoiler les menaces et les attaques dont ils sont permanemment l’objet de la part des groupes terroristes souvent dans l’indifférence générale de la direction.



K. Théra