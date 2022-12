Société “les assurances Lafia-Sa” : Enfin, la levée de l’administration provisoire ! - abamako.com

Société "les assurances Lafia-Sa" : Enfin, la levée de l'administration provisoire ! Publié le samedi 31 decembre 2022

La Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) vient de lever l’administration provisoire au sein de la société “Les Assurances Lafia-SA”. Suite à une crise entre les administrateurs, cette société avait été mise sous administration provisoire depuis le 27 août 2020. Depuis lors, elle était dirigée par l’ancienne ministre Mme Ly Taher Dravé. Avec cette levée, un nouveau directeur général sera bientôt nommé. Déjà, l’ancienne directrice générale de l’INPS, Mme Sidibé Zamilatou Cissé a été désignée PCA. Aujourd’hui, les actionnaires veulent un audit sur la gestion de l’administration provisoire.



Ça y est ! La société “Les Assurances Lafia-SA” n’est plus sous administration provisoire. La décision a été prise lors de la 109e session ordinaire de la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) tenue du 28 novembre au 3 décembre 2022 à Libreville, au Gabon. Ont pris part à cette rencontre, l’administratrice provisoire des Assurances Lafia-SA, Mme Ly Taher Dravé, le représentant de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique ainsi que l’actionnaire Boubacar Djigué.



“Considérant les conclusions de l’assemblée générale du 31 août 2022, qui a désigné les nouveaux administrateurs de la société ;



Considérant la nécessité de favoriser un fonctionnement normal et la relance des activités de la société. Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du ministre de l’Economie et des Finances de la République du Mali.



La Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) décide :



La mise sous administration provisoire de la société ‘Assurances Lafia-SA’ du Mali est levée”. Voici en gros le contenu de la décision n°0030/D-CIMA-CRCA/PDT/2022 portant levée de l’administration provisoire des Assurances Lafia-SA en date du 3 décembre 2022.



Notons que la société “Les Assurances Lafia-SA” avait été mise sous administration provisoire avec suspension des dirigeants par décision n°0074-MEF-SG du 27 août 2020 avant d’être confirmée par la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) suivant la décision n°022/D/CIMA/CRCA/PDT/2020 le 28 août 2020.



Cette décision, faut-il rappeler, “fait suite à un conflit né à l’issue d’un changement de président du conseil d’administration de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrat d’assurance dont la protection relève de la compétence de l’autorité de tutelle conformément à l’annexe II du Traité instituant une organisation intégrée des assurances au sein des Etats membres de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (Cima)”.



Depuis le 10 août 2022, les administrateurs de la société ont porté leur choix sur Mme Sidibé Zamilatou Cissé pour occuper le poste de président du conseil d’administration (PCA).



Il ne reste plus que la nomination d’un nouveau directeur général afin de relancer les activités des Assurances Lafia-SA. Pour la transparence, un cabinet a été désigné pour le recrutement d’un directeur.



Il est nécessaire de féliciter le directeur national du trésor et de la comptabilité publique, Boubacar Ben Bouillé pour avoir géré cette situation des Assurances Lafia-SA avec professionnalisme.



El Hadj A.B. HAIDARA