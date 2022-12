Livres : Harouna Barry publie “Mort où est donc ta victoire ?” pour dénoncer l’autocratie CMLN-UDPM - abamako.com

Elégies, poèmes et autres textes patriotiques pour un Mali plus juste, plus fraternel et plus solidaire.



Mort où est donc ta victoire ?” est un livre d’Harouna Barry qui vient d’être édité par Innov Editions. Selon l’auteur, c’est un recueil composé d’élégies, de poèmes et textes patriotiques. “Lesdits textes dénoncent l’autocratie CMLN-UDPM et la répression qu’elle fit abattre sur le Mouvement démocratique malien en général et notamment sur le mouvement scolaire et universitaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mali. Ils rendent hommage aux victimes de ces répressions, célèbrent les martyrs qui ont souffert le martyre pour débarrasser le pays de Modibo Kéita de la dictature de Moussa Traoré et compères. Ces textes sont enfin des odes à l’aube nouvelle pour un Mali dégagé des assassins politiques, de tous les assassinats politiques, donc pour un Mali plus juste, plus fraternel et plus solidaire”, a expliqué Harouna Barry.



Harouna Barry n’est pas un inconnu. Il est très connu dans les milieux politiques, universitaires et de l’édition. Il fit des études de philosophie à Bamako et à Dakar. Il a aussi fait des études de sociologie des organisations, de GRH et de linguistique appliquée. Il est auteur de plusieurs publications et a collaboré à des ouvrages collectifs. Il fut militant et responsable de l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (UNEEM) et de l’Association des scolaires maliens de Dakar (ASMD). Il a été plusieurs fois conseillé technique à la présidence de la République et au ministère de la Communication.



Siaka Doumbia