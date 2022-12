Fédération malienne de basket-ball : Me Jean Claude Sidibé revient aux affaires - abamako.com

Fédération malienne de basket-ball : Me Jean Claude Sidibé revient aux affaires Publié le samedi 31 decembre 2022 | L'Essor

Le Nouveau ministre des sports, Jean-Claude Sidibé

Le 19è Conseil national électif de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) s'est tenu ce vendredi 30 décembre dans un grand hôtel de la place.

À l'issue du vote, Me Jean Claude Sidibé a été élu pour un mandat de 4 ans avec six voix contre trois pour son challenger Moustapha Touré. Ainsi, il dirigera un bureau de 15 membres avec comme premier vice-président, Djibrilla Cissé.



C'était en présence du 2e vice - président de la FMBB, Metty Ag Mohamed Rissa, du représentant du maire de la Commune IV Abdallah Yattara, du représentant du ministre en charge de la Jeunesse et des Sports Mahamadou Sidibé, du représentant du Comité national olympique et sportif (CNOS-Mali) Wahab Zoromé.



Mais auparavant, après vérification des mandats, les travaux ont démarré entre les délégués des neuf Ligues régionales et les membres du bureau fédéral sortant. Cinq points sont inscrits à l'ordre du jour : l'approbation du procès-verbal du dernier Conseil national électif, l'examen et l'approbation du rapport moral de la FMBB présenté par le secrétaire général, l'examen et l'approbation du rapport financier du trésorier général, l'examen et l'approbation des rapports des commissions fédérales et la démission du bureau fédéral.



À l'issue de débats très tendu, les délégués ont adopté les différents rapports. Une situation qui a donné droit au vote entre les deux ( 2 ) candidats, Me Jean Claude Sidibé et Moustapha Touré. Résultats du vote : Me Jean Claude Sidibé (6 voix) , Moustapha Touré (3 voix).



Notons que Me Jean Claude Sidibé est diplômé d'une maitrise en Droit privé, option sciences juridiques de l'École Nationale d'Administration (ENA) depuis 1989 avant d'être Assistant au département Études et Recherches Sciences Juridiques de 1992 à 1997.



Il est également détenteur d'un Diplôme d'Études Supérieures en Management option «Banques et Systèmes Financiers» de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et d'un diplôme obtenu au Centre d'Études Financières Économiques et Bancaires de Marseille option Banque.



Comme expérience professionnelle, Me Jean Claude Sidibé a servi à la Bank Of Africa Mali comme Responsable adjoint du département juridique, au Tribunal de Commerce de Bamako comme Juge consulaire et Conseiller juridique à la société Holding Cofipa et à la Banque Régionale de Solidarité.



C'est en 2006 qu'il est inscrit au Barreau du Mali après son Certificat d'Aptitude à la profession d'Avocat. II crée par la suite son propre Cabinet dénommé «JCS Conseils Avocat Associés». Me Jean Claude Sidibé fut deux fois ministre de la République sous feu Ibrahim Boubacar Keïta.



D'abord, ministre des Sports de décembre 2017 à mai 2019 et ministre en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle du 5 mai 2019 au 11 juin 2020. Depuis le 26 octobre 2022, Me Jean Claude Sidibé est le nouveau Président du Conseil d'Administration de I'ASAM - Mali.



Seibou Sambri Kamissok