Mali : B2Gold perd deux employés dans l’attaque à main armée d’un bus de la mine d’or Fekola - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : B2Gold perd deux employés dans l’attaque à main armée d’un bus de la mine d’or Fekola Publié le samedi 31 decembre 2022 | Agence ecofin

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet





Au Mali, un bus transportant le personnel de la mine d’or Fekola en direction de Bamako a été attaquée il y quelques jours. C’est l’annonce faite le 29 décembre par la compagnie minière canadienne B2Gold, précisant qu’elle a perdu deux employés dans cette attaque.



Selon les détails disponibles, il s’agirait d’un braquage ayant mal tourné, sans lien avec une « quelconque activité terroriste ». Le drame a eu lieu à 75 km de la capitale malienne et loin de la mine d’or.



B2Gold annonce poursuivre, malgré tout, les activités d’exploitation et de traitement à Fekola, une des plus grandes mines d’or du Mali, en bonne voie pour livrer près de 600 000 onces d’or cette année. Son propriétaire canadien y a déjà produit plus de 530 000 onces pour les 11 derniers mois.