Message de Vœux de Nouvel an 2023 du Président Modibo Sidibé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Message de Vœux de Nouvel an 2023 du Président Modibo Sidibé Publié le samedi 31 decembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Cérémonie d`investiture de Modibo SIDIBE comme candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018

Les FARE et le NPP ont investi, Modibo SIDIBE comme leur candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018, le Dimanche 13 Mai 2018 au Palais de la Culture de Bamako. Tweet

Mes chers compatriotes,



En ce début d’année et comme il m’est de coutume, je voudrais m’adresser à vous, pour vous présenter mes vœux.

Plus que par le passé, je vous invite à jeter un regard lucide, franc et courageux sur les douze derniers mois, pour évaluer le chemin que nous avons parcouru et envisager avec résolution les engagements et les actions que commande l’an nouveau pour le Mali, son avenir et celui de notre continent.



Je voudrais saluer la formidable leçon de résilience et de pugnacité que notre peuple a su administrer face aux graves sanctions prises contre notre pays à l’entame de l’année qui s’achève, une vaste mobilisation de toutes les catégories dans cette grande solidarité qui nous est si particulière.



Pour ma part, j’observe que malgré des avancées indiscutables sur certains points, les fondamentaux de la vie de la Nation restent confrontés à des difficultés majeures, dont la crise sécuritaire qui continue de sévir, en dépit des efforts méritoires des FAMAS, à qui j’exprime tout mon soutien et que je salue chaleureusement ici.



2022 a été aussi, et je le déplore fortement, une année de rendez-vous manqués par notre incapacité à nous rassembler autour du seul agenda qui vaille réellement à mes yeux, celui d’un processus consensuel de sortie pérenne de notre pays de la grave crise multidimensionnelle qui nous affecte depuis bien longtemps maintenant.



Aussi, il urge de mobiliser nos énergies et nos intelligences au service d’une initiative lucide et robuste de redressement de notre pays sur tous les plans.



Mes chers compatriotes,

2023, année charnière, face aux inquiétudes et interrogations, j’ai choisi de vous parler d’Espoirs, de vous parler d’avenir.

Oui, j’ai décidé de vous parler d’espoir, parce qu’au-delà et au-dessus de ce qui peut momentanément nous opposer ou nous diviser, il y a le Mali éternel que nous avons en commun et que notre intelligence collective devrait nous permettre de préserver des égarements circonstanciels.



Avant tout, de l’espoir qu’enfin rassemblés, nous placions le Mali au-dessus de toute autre considération et qu’à partir d’une vision politique consensuelle assumée, et un authentique engagement national de rupture et véritablement refondateur, nous bâtissions les institutions démocratiques et républicaines modernes et endogènes auxquelles nous aspirons et qui auront puisé leur inspiration aux sources fécondes de nos cultures nationales.



J’ai choisi de vous parler d’espoir en effet, parce que j’ai l’intime conviction que notre destin est entre nos mains et qu’il est à la dimension de nos ambitions nationales, à la condition que nous venions à bout de nos fragilités et de nos adversités d’aujourd’hui et de demain et cela ne dépend que de nous.



Le monde va changer, sa gouvernance doit changer, de nouveaux équilibres sont en construction, des redistributions vont se faire : quel horizon pour le Mali et l’Afrique ? Un contexte inédit pour rebattre les cartes.



Pour cela, nous devons nous hisser à la hauteur des nouveaux enjeux. Cela demandera une vision d’ensemble, de la planification, de la méthode et de la volonté. Il est impératif d’ouvrir de véritables opportunités aux générations montantes, jeter les fondamentaux en matière institutionnelle, sécuritaire, infrastructurelle, économique, éducative, scientifique, technologique et d’innovation.



Rien de tout cela n’est au -dessus de nos forces. Parce que demain s’écrit maintenant, c’est en confiance et, seulement ensemble que nous ferons l’avenir du Mali entier, dans son unité, sa dignité, sa sécurité et sa prospérité.



C’est avec cette conviction que Je souhaite à chacune et à chacun de vous, santé et bonheur, solidarité active avec nos compatriotes en détresse, courage et persévérance dans les combats que notre pays mène pour sa souveraineté, la paix, la démocratie et le développement socio-économique des populations maliennes et l’affirmation de notre continent, l’Afrique.



Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous !



Que le Tout-Puissant vous bénisse, bénisse le Mali et l’Afrique !



Modibo Sidibé

Ancien Premier Ministre Grand Officier de l’Ordre National Président du Parti Fare An Ka Wuli