Assimi Goïta sur la cherté de la vie : ''Certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence'' Publié le dimanche 1 janvier 2023

Le colonel Assimi Goita

Dans son discours à la Nation, le président de la transition le colonel Assimi GOÏTA, Assimi goita reconnait que, malgré les subventions et autres facilités décidées par le gouvernement pour lutter contre la flambée des prix de produits alimentaires de premières nécessités , les resultats restent mitigés. Et pour cause , selon lui, certains certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence.



Plusieurs autres sujets ont été évoqués , par le président de la transition notamment, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et les réformes politiques et institutionnelles.



Avant de terminer son discours le président a exhorté les maliens à l'union sacrée.



