Mali : dans l’affaire des soldats ivoiriens condamnés, « la justice devrait sans doute laisser place à la diplomatie » - abamako.com

Mali : dans l'affaire des soldats ivoiriens condamnés, « la justice devrait sans doute laisser place à la diplomatie » Publié le dimanche 1 janvier 2023 | TV5

La Cour d’assises malienne a rendu, vendredi 30 décembre, un verdict lourd à l’encontre des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le mois de juillet dernier. Ces derniers ont été condamnés à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Une décision qui ne surprend pas Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice du Mali, car « quand on regarde l’allure qu’a pris cette affaire depuis le début, on pouvait s’imaginer que les Maliens avaient la volonté d’aller plus fort. »



