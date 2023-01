Mariko, Boubou, Tièman, Igor et Babaly Bah recherchés - abamako.com

Mariko, Boubou, Tièman, Igor et Babaly Bah recherchés Publié le lundi 2 janvier 2023

6 décembre 2021: Dr. Oumar Mariko, le président du parti Sadi, a - été interpellé par le Camp I, puis placé sous mandat de dépôt pour les «injures commises par le biais t d'un système d'information et de n communication«, «violation du e secret de la communication<< et "diffusion d'injures et de menaces<< contre le Premier ministre, Choguel K. Maïga. Il a obtenu une liberté provisoire le 4 janvier 2022. Le 4 avril, des hommes armés étaient allés au domicile de Dr. Oumar Mariko, et ne l'y! ayant pas trouvé, ils ont encerclé et attendaient son arrivée pour procéder à son arrestation, mais il n'est pas revenu. Depuis, plus de nouvelles officielles de Dr. du Sahel Oumar Mariko.

25 juillet 2022 : La cour suprême Goïta a lancé un mandat d'arrêt international contre deux anciens ministres de l'Economie et des Finances, Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra, et leur ex-collègue de la Défense et des Anciens combattants, Tiéman Hubert Coulibaly. Ils sont cités dans l'attribution d'un marché de 60 millions de dollars américains à la société sud-africaine Paramount, pour l'achat de véhicules blindés. n (CNT) L'ex-directeur général de la Banque malienne de solidarité Le chef de (BMS-SA), Babaly Bah, est également visé. Tous les quatre ont réagi, se disant prêts à se présenter devant la justice sous certaines conditions.

