Moussa Mara : « J'appelle à une rencontre urgente du cadre de concertation» Publié le mardi 3 janvier 2023 | L'Essor

L’année 2022 fut rude dans le monde et dans notre pays qui a eu à faire face à des sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Comme le président de la Transition l’a dit dans son discours de fin d’année, je retiens surtout la résilience des Maliens qui ont montré leurs capacités à faire face à l’adversité et aux difficiles conditions de vie. Il faut vraiment saluer cela. Cette résilience est un acquis qu’il faut renforcer face aux nombreux défis que nous aurons à relever.

Par ailleurs, il faut déjà déplorer quelques retards sur le chronogramme des différentes actions de la Transition dont les élections. L’organe unique de gestion des élections n’a pas été mis en place de manière consensuelle et conformément aux textes. Il n’existe pas aussi dans les régions et les localités alors que cela devrait être le cas avant la fin de l’année 2022. Des difficultés existent sur le dossier de la Constitution et le referendum prévu en mars sera difficile à tenir. Le cadre de concertation entre le gouvernement et les partis politiques ne se réunit pas mensuellement, ce qui aurait permis de travailler ensemble sur le processus.



C’est le lieu d’appeler à une rencontre urgente de ce cadre de concertation pour discuter du chronogramme et voir ensemble comment on pourrait relancer les choses.

Concernant l’affaire des militaires ivoiriens, la justice s’est prononcée et il faut acter cela. Comme je l’ai dit en juillet déjà, ce dossier doit trouver une issue en usant de la politique et de la diplomatie afin de permettre à nos deux pays, unis et par l’histoire et la géographie, de continuer ensemble main dans la main. Nous devons sortir de ce dossier et les deux délégations gouvernementales qui se sont retrouvées à Bamako, il y a deux semaines ont convenu de cela. Je suis donc optimiste quant à une issue positive du dossier bientôt.