Les déclarations du président Tebboune sur le groupe russe Wagner suscitent un énorme Malaise au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les déclarations du président Tebboune sur le groupe russe Wagner suscitent un énorme Malaise au Mali Publié le mardi 3 janvier 2023 | maghreb-intelligence

Tweet

Les déclarations hostiles du président algérien Abdelmadjid Tebboune contre la présence des forces paramilitaires russes du groupe Wagner au Sahel ont suscité l’étonnement et un énorme malaise au Mali. Les membres de la junte malienne ainsi que de nombreux observateurs maliens ont été choqués par l’attitude virevoltante du Président algérien qui a radicalement changé de position sur la question de l’intervention russe au Mali.

Une ingérence qui n’aurait jamais été possible sans l’aide et l’appui de l’Algérie depuis 2021. De nombreux membres des milices Wagner ont transité par l’Algérie et le sud du pays pour rallier le Nord du Mali épaulant ainsi les forces militaires maliennes dans leur guerre contre les groupes terroristes ou des mouvances armées dissidentes.



L’Algérie a été ainsi partie prenante de ce processus d’intervention russe au Mali. Mais la dernière sortie de Tebboune marque visiblement un rebondissement majeur car le président algérien a non seulement pris ses distances avec le déploiement de Wagner au Mali, mais il a même dénoncé la présence de ces paramilitaires russes dans ce pays voisin où l’Algérie a des relais d’influence très puissants.



Justement, au lendemain des propos controversés de Tebboune, des réactions ont rapidement fusé de Bamako pour faire part de l’étonnement des autorités maliennes et de plusieurs officiels au sujet de cette prise de position nettement pro-française de Tebboune. Le Président algérien s’est aligné effectivement sur les positions de la France qui réclame la fin de l’ingérence russe au Mali.



Selon diverses sources contactées par nos soins, l’ambassadeur d’Algérie à Bamako a été rapidement contacté par des émissaires de la junte malienne pour lui demander des explications à propos de ces déclarations d’Abdelmadjid Tebboune.



Des contacts ont été également initiés entre le ministère algérien des Affaires Étrangères et des hauts responsables de la junte malienne pour apporter des éclaircissements sur cette sortie médiatique controversée de Tebboune. Selon nos sources, Bamako a réclamé à Alger une entrevue dans les prochains jours avec l’Envoyé Spécial pour le Sahel et l’Afrique M.Boudjemaa DELMI, afin de recevoir des explications officielles à propos de l’évolution de la position algérienne sur les alliances internationales nouées par la junte malienne.