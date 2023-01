Hippodrome: Quatre individus mis aux frais pour » enlèvement, séquestration et viol - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Hippodrome: Quatre individus mis aux frais pour » enlèvement, séquestration et viol Publié le mardi 3 janvier 2023 | L’Indépendant

Tweet





Les éléments du Commissaire Principal, Bakary Coulibaly, en charge du Commissariat de l’Hippodrome, ont procédé à l’arrestation de 4 individus dont une fille pour » enlèvement, séquestration et viol collectif » d’une aide-ménagère âgée de 16 ans au domicile de sa patronne en CII du district de Bamako.



C’est grâce à une plainte de la patronne de la victime qu’une enquête a été ouverte par le commissariat de Police. Cela, afin de mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces infractions commises dans la nuit du 19 au 20 décembre 2022. Car, la victime a été enlevée à son lieu de travail par ses ravisseurs pour N’Gomi où elle a été violée par deux garçons. Après avoir assouvi leurs désirs sexuels, ils ont enfermé la servante dans une chambre et fait appel à deux autres amis qui, à leur tour, sont venus abuser d’elle.



Une nuit après le rapt, ils ont déposé leur victime devant le salon de coiffure de son employeur, au marché de Médina Coura. Aussitôt informée, une équipe de la Brigade de Recherche dudit commissariat, dirigée par le Lieutenant Issa Kouma, a été dépêchée sur les lieux. Les limiers sont parvenus à interpeller deux d’entre eux. Plus tard, deux autres jeunes sont interpellés et conduits dans les locaux du commissariat. Au total, quatre individus dont une fille ont été arrêtés.



Les quatre présumés auteurs ont été mis à la disposition du Tribunal de la Commune II aux fins de droits.



Oumar BARRY



Source: l’Indépendant