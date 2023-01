Mali : Une attaque terroriste fait quatre morts à Marka Coungo (Dioila) - abamako.com

News Région Article Région Mali : Une attaque terroriste fait quatre morts à Marka Coungo (Dioila) Publié le mardi 3 janvier 2023 | L’Essor

Dans la nuit du lundi 02 janvier 2023, le poste de contrôle des sapeurs-pompiers de Marka Coungo, dans la Région de Dioila, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés, selon plusieurs sources locales.







Le bilan provisoire de l'attaque est de quatre morts dont deux éléments de la Protection civile et deux civils. Aussi, un véhicule d'intervention de la Protection civile aurait été emporté et deux autres incendiés ainsi que le dortoir des sapeurs-pompiers, indique la même source. Après leur forfait, les assaillants ont disparu dans la nature.



Dès l'annonce de la nouvelle, le renfort été aussitôt déployé depuis Bamako pour traquer les assaillants qui se seraient dirigés vers le village de Tenindougou sur plusieurs motos.



Au cours de la même nuit, un bus transportant le staff du jeune artiste musicien, M’Bouillé Koïté a également été visée par des tirs d'un groupe d'individus armés non idiotifiés à quelques kilomètres de Kati, a écrit le musicien sur sa page Facebook.



Si l'on ne déplore aucune perte humaine « le chauffeur a été blessé par balle et les passagers du bus ont été dépouillé de leurs biens (argent, téléphones et autres) », a précisé MBouillé Koïté sur les réseaux sociaux.



Dans le même temps, plusieurs témoignages locaux évoquent une panique générale à Kondou, un village de Filadougou dans le cercle de Kita en frontière avec le Bélédougou N'tjiba situé à moins de 100 km de la ville de Kati, par des hommes armés depuis le dimanche 1er janvier.



Aboubacar TRAORE