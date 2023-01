Préparatifs du référendum à venir : les partis politiques seront en conclave le 12 janvier prochain - abamako.com

Préparatifs du référendum à venir : les partis politiques seront en conclave le 12 janvier prochain
Publié le mardi 3 janvier 2023

© aBamako.com par A.S

Rencontre entre le médiateur de la CEDEAO et le cadre de concertation Gouvernement-Partis politiques

Bamako, le 21 juillet 2022. En visite de trois jours à Bamako, le médiateur de la CEDEAO, l`ancien président du Nigéria S.E M. Goodluck Jonathan a rencontré au 2è jour de sa mission, le cadre de concertation entre le Gouvernement et les partis politiques. Tweet









Les partis politiques ont rendez-vous le jeudi 12 janvier prochain avec le ministère en charge de l’organisation des élections au Mali, celui de l’administration territoriale et de la décentralisation. L’objectif de cette rencontre du Cadre de concertation nationale est d’échanger sur les pistes qui permettraient une meilleure organisation du référendum suivant une démarche consensuelle et inclusive.







Pour cette rencontre qui se déroulera au Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) avec la participation du ministère de la Refondation de l’Etat et de celle du ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et Institutionnelles, les partis politiques sont invités à faire parvenir au ministère qui organise la rencontre, leurs avis et suggestions relatifs à la tenue du référendum au plus tard le jeudi 05 janvier 2023, soit une semaine avant la rencontre selon un communiqué signé du colonel Abdoulaye MAIGA.







