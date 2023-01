Obtention de la Carte Nationale d’identité biométrique par un lien internet: le ministère de la Sécurité dément l’information - abamako.com

Obtention de la Carte Nationale d'identité biométrique par un lien internet: le ministère de la Sécurité dément l'information
Publié le mercredi 4 janvier 2023

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui a la charge de l’établissement et de la délivrance de la carte nationale d’identité biométrique, a démenti l’information selon laquelle ce papier s’obtient à travers un lien internet. En effet, selon un communiqué que ce département a rendu public ce mardi 03 janvier 2023, cette information circulant sur la toile est fausse.



« Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile informe l’opinion nationale et internationale que, depuis quelques temps, des informations non officielles circulent sur les réseaux sociaux portant sur l’obtention de la Carte Nationale d'identité biométrique, à travers un lien internet.



Aussi, ces agissements s’apparentent-ils également à une tentative de sabordement du nouveau système de production de la Carte Nationale d'identité biométrique sécurisée, fiable et infalsifiable, acquis par le Gouvernement malien pour des besoins nationaux. » indique le communiqué dans lequel le ministère rappelle que toute communication se rapportant à la Carte Nationale d'identité biométrique se fera, au moment opportun, à travers les canaux officiels de publication et de diffusion.

« Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile rassure la population que de tels actes, en raison de leur gravité extrême, ne resteront pas impunis, et que leurs auteurs seront recherchés, identifiés et interpellés, afin de répondre de leurs actes. » a précisé le communiqué signé du secrétaire général Oumar SOGOBA.



ANDROUICHA