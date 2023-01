La Protection Civile tire le bilan de la nuit du 31 décembre 2022: 63 accidents de la route, 85 blessés, 3 morts de causes différentes - abamako.com

Publié le mercredi 4 janvier 2023 | L'Indépendant

Le Directeur régional de la Protection civile de Bamako, le Lieutenant-Colonel Adama Diatigui Diarra a livré, hier mardi, le bilan des accidents enregistrés durant la nuit du 31 décembre 2022. Il fait état de 63 cas, dont 85 blessés et trois morts.



Les festivités de la nuit du réveillon 2022 ont été émaillées d’accidents. La Direction régionale de la Protection civile de Bamako, avec l’ensemble des quatre compagnies du district de Bamako, était mobilisée pour apporter du secours aux citoyens.



Approché par nos soins, le Lieutenant-Colonel, Adama Diatigui Diarra, a souligné qu’il y a eu 135 interventions sur les différents axes routiers à travers la ville de Bamako. Ces interventions, a-t-il expliqué, ont permis d’enregistrer 63 accidents de circulation, ayant fait 85 blessés et un mort sur la route de Sirakoro Dounfing.



Aussi, a-t-il précisé, que les éléments déployés sur le terrain ont enregistré deux autres morts durant la soirée. Il s’agit d’un cas de pendaison d’un vieux de 60 ans à Magnambougou-Djandjiguila et la noyade d’un homme à la cité du Niger.



En termes de mobilisation, a-t-il affirmé, 890 éléments de la Protection civile ont été mobilisés sur tous les grands axes routiers afin de permettre une intervention rapide suivant les missions à eux confiées. De ce fait, 24 rounds ont été réalisés au niveau de la Direction régionale de la Protection Civile avec les commandants des différents groupements des rives gauche et droite de Bamako. » On a déployé 890 éléments. A cela, s’ajoutent 100 autres en réserve « , a-t-il dit. Et d’ajouter : » J’ai procédé aux visites inopinées auprès des agents déployés sur le terrain avec les responsables du département de la Sécurité et de la Protection Civile et celui de la Direction générale de la Protection Civile « .



Oumar BARRY



Source: l’Indépendant