News Politique Article Politique Accord d’Alger / Cheick Oumar Sissoko sur les propos du président Algérien : ’’Les gens nord sont déjà dans les institutions du Mali’’ Publié le mercredi 4 janvier 2023 | aBamako.com

Conférence de presse de Espoir Mali Koura

Bamako, le 04 janvier 2023 Les cadres du mouvement Espoir Mali Koura ont tenu une conférence de presse sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays Tweet

A l'occasion de la présentation de voeux 2023, Le Comité de Pilotage d'ESPOIR MALI KOURA EMK était ce mercredi 04 janvier 2023 face aux hommes de média pour évoquer la situation sociopolitique et sécuritaire du pays.

Les responsables de EMK, dans leurs déclarations luminaires jugent les résultats obtenus des 2 années de transition en deçà de ce pourquoi ils se sont battus et continuent à se battre.



Dans son intervention, le corrdinateur de Espoir Mali Koura Cheikh Oumar Sissoko est revenu sur les déclarations récentes du président algérien Abdelmadjed Tebboune, concernant l'intégration des populations dans les institutions. '' Le président Algérien ne connait pas beaucoup l'histoire récente du Mali, parce que les gens nord sont déjà dans les institutions du Mali. Au niveau de ce gouvernement, il y a 5 ministres du nord , le ministre de la sécurité , le ministre de l'industrie et du Commerce , le ministre des Sports , le ministre de la Communication , le ministre des Maliens de l'Extérieur ; l'accord de Tamarasset en 1990 l'a demandé et ç'a été appliqué. Ils sont dans les institutions, ils sont dans l'armée, dans la gendarmerie, dans le gouvernement , dans l'administration générale civile et militaire au plus haut sommet ', dans le CNT, il faudrait rappeler cela au président Algérien'', a indiqué Cheikh Oumar Sissoko.



Le coordonnateur général de EMK a dressé aussi un bilan sombre dans la lutte contre la corruption et sur le plan sécuritaire. Face à cette situation, il a proposé au gouvernement un document chiffré de sortie de crise sur les plans militaire, sécuritaire, économique et social .



