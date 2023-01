RPM : La démission du BPN réclamée par des militants - abamako.com

RPM : La démission du BPN réclamée par des militants
Publié le jeudi 5 janvier 2023 | Le DEMOCRATE

Le président du Mouvement RPM pour Tous/ Tous pour RPM, Demba Dabo, a animé un point de presse ce samedi 24 décembre 2022 à la Maison de la Presse. L’objectif était de demander la démission du Bureau Politique National du parti.





Selon le président, Demba Dabo, secrétaire général de la sous-section Hippodrome et membre du BPN, le parti du tisserand traverse un moment difficile sans pour autant entrer dans les détails.



Pour le président du Mouvement Tous pour RPM/RPM pour Tous, l’heure n’est pas pour un bilan. Mais qu’à cela ne tienne, il juge nécessaire de rappeler aux uns et aux autres que le RPM est aujourd’hui dans un état d’enchevêtrement par la faute des différends, des égos, avec des visions contraires à celles du parti.



Pour pallier cet embrouillement, M. Dabo et ses camarades proposent quelques solutions dont la tenue d’un congrès inclusif et légitime. Pour ce faire, ils demandent purement et simplement la démission de l’ensemble du bureau politique national du Rassemblement Pour le Mali (RPM).



Dans le but de redorer l’image du parti, le mouvement annonce des actions à venir. Ainsi, il entend proposer une revalorisation des textes du parti, a affirmé le président. Cela, pour sauvegarder l’existence même du parti qui est contrarié aujourd’hui. « Nous allons dans les jours à venir vous proposer une revalorisation des textes du parti. Nous sommes sous une coercition de travailler dans ce sens pour sauvegarder l’existence même du parti », a déclaré Demba Dabo.



Le président est convaincu que la tâche sera rude compte tenu de l’enjeu politique et l’avenir politique de certains, mais il le faut pour la crédibilité et la légitimité du parti.



Avant de terminer, le président du Mouvement Tous pour RPM/RPM pour Tous a lancé un appel à l’ensemble des militants à rejoindre le mouvement. « Nous lançons un appel à tous les militants et militantes de l’intérieur comme de l’extérieur et à toutes les sections de se joindre au mouvement pour retrouver un RPM légitime », a-t-il conclu.







Pour rappel, le mandat du bureau politique national du parti du tisserand Rassemblement Pour le Mali (RPM) a pris fin depuis le 23 octobre 2019.



Oumar SANOGO



Source: Journal Le Démocrate- Mali