Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, le préfet du Cercle de Niono, le commandant Mohamed Traoré, a initié des patrouilles spéciales avec les Forces armées maliennes (FAMa) dans la période allant du 20 au 31 décembre 2022.





L’opération a été un vrai succès, car elle a permis à la population de vaquer librement à ses occupations pendant les fêtes de fin d’année. Les groupes armés qui ont l’habitude de perturber la quiétude des agriculteurs, commerçants et transporteurs de la localité n’ont eu d’autre choix que de se faire discrets.

Le chef de l’exécutif local a loué la bravoure des FAMa qui, malgré le froid, veillent sur la sécurité et la quiétude de la population. «Le bilan de ces patrouilles spéciales est très satisfaisant. Vous avez la bénédiction de toutes les autorités locales et nationales», a salué le commandant Mohamed Traoré.

Le préfet a, par ailleurs, invité la presse à informer et sensibiliser la population pour qu’elle puisse accompagner et soutenir son armée dans sa mission de défense du territoire national. Il a donné des consignes à la hiérarchie militaire et aux éléments pour que le cap soit maintenu au grand bonheur de la population locale.

Mahamadou SAMAKÉ

Amap-Niono



Rédaction Lessor