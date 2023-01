Pour répondre aux besoins urgents des populations affectées du nord et centre du Mali: Les Nations Unies allouent 7 Millions de dollars US à cinq projets humanitaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour répondre aux besoins urgents des populations affectées du nord et centre du Mali: Les Nations Unies allouent 7 Millions de dollars US à cinq projets humanitaires Publié le jeudi 5 janvier 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

António Guterres

António Guterres, Secrétaire général de l`ONU Tweet





Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) apportera une assistance humanitaire vitale à 423 000 personnes dans le besoin, y compris les déplacés internes, les réfugiés et les communautés hôtes des régions de Gao, Kidal et Mopti touchées par l’insécurité et les conflits multiformes. Au total,5 projets humanitaires seront financés à hauteur de 7 millions de (…)







SEYDOU KONATÉ – NOUVEL HORIZON