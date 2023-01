Affaire militaires ivoiriens détenus à Bamako : les attentes désormais focalisées sur le 20 janvier pour le dénouement - abamako.com

Affaire militaires ivoiriens détenus à Bamako : les attentes désormais focalisées sur le 20 janvier pour le dénouement

le sort des 49 soldats ivoiriens

Le 20 janvier prochain, fête de l’armée malienne, la 63è du genre, pourrait servir d’occasion pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022. C’est ce qui se suppute dans les salons feutrés de la capitale malienne où ces militaires en question ont fini par être condamnés à 20 ans de prison les 29 et 30 décembre derniers.



Alors que le discours de la veille de nouvel an prononcé par le président de la transition, le colonel Assimi GOITA, a été un contre-pied parfait à tous ceux qui y avaient prédit une grâce présidentielle en faveur de ces détenus, nombreux sont ceux qui estiment désormais que l’adresse traditionnelle à la nation des veilles des fêtes des FAMa, sera celle qui va apporter le salut aux incarcérés ivoiriens en terre malienne.



Pour l’heure, ce sont les tractations qui se poursuivent entre la médiation togolaise, le Mali et la Côte d’Ivoire avec le président togolais Faure Gnassingbé à pied d’œuvre. La CEDEAO n’étant pas dans la posture de nouvelles sanctions contre le Mali après l’expiration de son ultimatum du 31 décembre 2022, elle doit elle aussi avoir ses oreilles branchées sur le prochain discours du colonel Assimi GOITA. Celui-ci, pour montrer aux yeux du monde qu’il ne saurait se plier à une quelconque pression, pourrait juste avoir décidé de faire perdurer le suspens jusqu’à la prochaine occasion de grâce présidentielle.



ANDROUICHA