Vingt-quatre heures après le bref séjour du médiateur Faure Gnassingbé à Bamako (Mali), le Président de la Transition malienne, Assimi Goïta, a loué ce jeudi l’excellence des relations entre son pays et le Togo.



«Heureux d’avoir accueilli, ce 4 janvier, mon frère Faure E. Gnassingbé à Bamako. Je salue le pragmatisme, l’ouverture d’esprit et la sincérité qui caractérisent les relations entre le Mali et le Togo. Nous avons une convergence de vues sur des sujets qui intéressent nos deux pays», a vivement salué le Colonel Assimi Goïta sur Twitter.





Côté togolais, aucun message officiel ne filtre sur le contenu des échanges entre le dirigeant togolais et son homologue malien. «Je remercie le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition et le peuple malien pour l’accueil chaleureux reçu ce 4 janvier à Bamako», s’est contenté de twitter le compte présidentiel du Togo, à l’entame du bref séjour de Faure Gnassingbé au Mali dans l’après-midi de ce mercredi 4 janvier 2023.



La Présidence togolaise a publié, en outre, deux différents communiqués laconiques sur les rapides séjours de Faure Gnassingbé à Bamako et à Abidjan ce 4 janvier, dans le cadre de la médiation togolaise dans «l’affaire des 49 soldats ivoiriens au Mali», affaire dont la genèse remonte au 10 juillet 2022.



Plusieurs sources diplomatiques en Afrique de l’ouest tablent sur une grâce d’Assimi Goïta pour clôturer cette affaire, au regard de l’ultimatum du 1er janvier 2023 donné par la CEDEAO au Mali «pour libérer ces militaires ivoiriens» d’une part. Et d’autre part au nom du «Mémorandum sur la promotion de la paix et le renforcement des relations de fraternité et de bon voisinage» entre la Côte d’Ivoire et le Mali, Mémorandum conclu le 22 décembre 2022 à Bamako sous la médiation du Togo.



Akoyi A. & Edem G.