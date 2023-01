Moussa Timbiné démissionne du RPM - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Moussa Timbiné démissionne du RPM Publié le jeudi 5 janvier 2023 | mali24

© aBamako.com par MS

Conférence de presse du collectif pour la défense des statuts et règlements du RPM

Bamako, le 17 février 2022. Le collectif pour la défense des statuts et règlements du RPM a tenue une conférence de presse à siège du section de la commune IV Tweet



L’ information vient de tomber à la suite d’un point de presse ce jeudi 05 décembre 2023 au siège du parti Rassemblement pour le Mali (RPM) en commune IV du district de Bamako. Sans une surprise , Moussa Timbiné, ancien président de l’assemblée nationale du Mali, sous le régime de feu Ibrahim Boubacar Keita quitte le (RPM), annonce sa démission avec fracas du parti et la formation d’un nouveau parti.



.



Dans une déclaration devant un parterre de journalistes, le conférencier Moussa Timbiné a rendu hommage à feu IBK président fondateur du parti RPM et aux Forces Armées Maliennes qui se battent nuit et jour pour la défense de la patrie.



Selon lui, la tenue de ce point de presse répond à une volonté des militantes, militants et sympathisants du parti, qui ont aujourd’hui exprimé leur mécontentement contre la gestion actuelle du parti le Rassemblement Pour le Mali (RPM) par certaines personnes qui sont entrain de trahir les idéaux du parti de feu Ibrahim Boubacar Keita, ancien président de la république du Mali.



« Aujourd’hui l’héritage d’IBK est en train d’être dévalorisé vendu à vil prix par certaines personnes dont leurs comportements interpellent les militants et compagnons de lutte d’IBK.



Le constat est amer il y a une dégradation générale du parti RPM caractérisée par le dépassement du délais statutaire du congrès initialement prévu pour le 23 octobre 2019, le refus de l’ex président du parti Dr Bakary Treta d’accorder une motion de remerciements à l’honneur de feu IBK lors des 3ème assises du comité central du RPM ,la mise en place des sections parallèles au mépris des textes ,et le refus d’appliquer la décision de la cour d’appel » a-t-il déclaré.



Et d’ajouter que le parti RPM est devenu un parti sans perspective claire, miné par les démons du clanisme. « Conscient de cette situation j’annonce solennellement ma démission du RPM et j’appelle les militants à nous rejoindre au sein d’un regroupement appelé Mouvement Convergence 2023, pour une nouvelle formation politique qui répond aux aspirations des maliens ».



Mohamed kanouté



Source : Mali24