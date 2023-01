Le Colonel Assimi Goïta hier lors de la traditionnelle présentation de voeux à koulouba «C’est grâce à la lutte contre la corruption que nous avons pu paver les salaires de tous les Maliens durant les 7 mois d’embargo» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Colonel Assimi Goïta hier lors de la traditionnelle présentation de voeux à koulouba «C’est grâce à la lutte contre la corruption que nous avons pu paver les salaires de tous les Maliens durant les 7 mois d’embargo» Publié le vendredi 6 janvier 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Cérémonie d`ouverture de la rentrée des cours et tribunaux 2022-2023

Bamako, le 01cdécembre 2022, le président de la transition , le Colonel Assimi Goita a présidé la cérémonie d`ouverture de la rentrée des cours et tribunaux 2022-2023 a la cour Suprême Tweet



Comme au début de chaque nouvelle année, le Chef de l'État présente ses vœux de nouvel an aux notabilités, autorités religieuses et Forces vives de la Nation. C'est pour respecter cette vieille tradition qu'hier jeudi 5 janvier 2023 le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a convié à Koulouba les représentants des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses. et des Forces vives de la Nation. L'occasion a été bonne pour le Chef de l'État de passer en revue les sujets d'actualité sur les- quels il ne s'était pas prononcé, mais aussi a appelé les Maliens à poursuivre la résilience et à plus de patience et d'entente afin d'atteindre l'objectif qu'est un Mali stable. et en paix. A cet effet, c'est sans «langue de bois que le Président Goïta a exposé à ses hôtes la réalité des choses.