News Région Article Région Axe Mopti-Bandiagara : Reprise de la circulation grâce à la reconstruction des ponts de Songho et de Yawakanda Publié le vendredi 6 janvier 2023 | L’Essor

Les Régions de Mopti et de Bandiagara ont été reliées à nouveau le 22 décembre 2022 au reste du pays et à la sous-région avec la remise en service des ponts de Songho et de Yawakanda reconstruits par la Minusma.









Une vue de l’ouvrage rénové à Yawakanda





Ces infrastructures d’une importance capitale sur la Route nationale 15 (RN15) avaient été sabotées en août 2021 par des groupes armés terroristes, isolant ainsi les communautés et entravant la circulation des personnes et des biens.



Un véritable choc pour les populations coupées depuis lors des autres régions avec lesquelles elles faisaient la majorité des transactions commerciales. Ces travaux ont été menés à bien grâce à une contribution du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali de la Suède et du Danemark d’un montant de près de 339 millions de Fcfa.

Le trafic commercial entre Mopti et Bandiagara longtemps interrompu va pouvoir enfin reprendre. Connue de tous comme la Route du poisson, la RN15 dessert les trois Régions de Mopti, Bandiagara et Douentza. Elle est le seul corridor qui permet l’interconnexion du Mali avec le Burkina Faso. Ainsi, les commerçants, transporteurs, et autres usagers ont accès aux ports du Togo, du Bénin, entres autres. Un grand soulagement pour la population. Habitant Bandiagara, Paule estime que « c’est la vie qui va tout simplement reprendre. C’est avec les allées et venues des commerçants à travers les Régions de Mopti, Bandiagara, Douentza, mais aussi le Burkina Faso que nombreux d’entre nous gagnons notre vie». à titre indicatif, avant la destruction des ponts, le taux moyen de trafic journalier était de 822 véhicules.

Pour le gouverneur de la Région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, au-delà d’être la « résultante de l’excellent partenariat entre sa région et la Minusma», la remise en service des ponts de Songho et de Yawakanda permettra «d’augmenter la résilience des populations qui sont les premières victimes de cette crise» et permettra aux communautés concernées «de jouir pleinement de leur liberté d’aller et de venir, de contribuer à la revitalisation de l’économie locale».

Le chef de la Minusma a, à cette occasion, relevé et salué les «efforts inlassables des autorités régionales en vue d’assurer la sécurité et le bien-être des populations de Bandiagara». Avec les communautés, les autorités régionales ont été les premières à solliciter la Mission de paix des Nations unies pour la reconstruction des ponts. El-Ghassim Wane a également rappelé que « la lutte contre l’insécurité dans un environnement asymétrique n’est certes pas facile.



Les souffrances des populations sont énormes, mais je suis sûr que la victoire est très proche avec la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Cependant, il importe de privilégier, le dialogue, la communication, la cohésion sociale et la réconciliation, promouvoir un réel vouloir-vivre ensemble pour que les acquis soient durables».

Source : Minusma



