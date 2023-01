Distinction de Trésor Humain Vivant 2022 : le Chérif de Nioro, l’un des récipiendaires, recevra sa médaille à domicile. - abamako.com

Distinction de Trésor Humain Vivant 2022 : le Chérif de Nioro, l`un des récipiendaires, recevra sa médaille à domicile.

Une particularité non des moindres à signaler pour l’édition 2022 de la distribution de primes aux Trésors Humains Vivants (THV), est l’honneur spécial réservé au chérif de Nioro du Sahel, l’un des six récipiendaires de la distinction. Mouhamedou Ould Cheikh Hamahoullah Haidara dit Bouyé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a brillé par son absence et celle de toute éventuelle représentation à la cérémonie de proclamation officielle des THV qui s’est déroulée le jeudi 05 janvier 2023 au Mémorial Modibo Kéita.



Le Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA, qui présidait la cérémonie, a remis en mains propres aux personnalités proclamées (pour celles qui étaient présentes) une médaille personnalisée, une attestation et une enveloppe symbolique. Sans pour autant avancer quelque raison que ce soit de l’absence du lauréat de Nioro, il a annoncé qu’il se chargera, lui-même d’amener la reconnaissance de Mouhamedou Ould Cheikh Hamahoullah Haïdara dit Bouyé.

Honneur est ainsi fait au statut d’autorité morale et médiateur social du chérif. S’agit-il d’un témoignage à son égard du respect de son droit d'aînesse très prisé dans la culture malienne? Ou est-ce là un traitement à dessein pour qui connait l'influence du patriarche sur l'échiquier national? On ne saurait trancher pour l’heure. La réponse peut-être à Nioro du Sahel à l’occasion du couronnement du chérif dans son antre.





ANDROUICHA