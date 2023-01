Attaques terroristes Markacoungo et à Kasséla à quelques kilomètres de Bamako: Le GSIM d’IYAD Ag Ghali se déclare auteur du double crime - abamako.com

Attaques terroristes Markacoungo et à Kasséla à quelques kilomètres de Bamako: Le GSIM d'IYAD Ag Ghali se déclare auteur du double crime Publié le vendredi 6 janvier 2023

© Autre presse par DR

Amadou Koufa (à gauche) et Iyad Ag Ghali, deux chefs d’importants groupes terroristes au Mali.

Le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) dirigé par Iyad Ag Ghali a revendiqué la double attaque qui a fait mardi 05 morts et deux blessés à Markacoungo et à Kasséla. Ces deux attaques simultanées qui ont été perpétrées aux environs de Bamako méritent une attention particulière des autorités (…)







Par MAHAMANE TOURÉ – NOUVEL HORIZON